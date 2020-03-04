شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الدورة العادية 153 لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماع الدورة العادية 153 على مستوى وزراء الخارجية العرب، تحضيرا للقمة العربية المقبلة والتى تستضيفها الجزائر.

وقال محمد على الحكيم وزير خارجية العراق والذى ترأست بلاده أعمال الدورة الـ 152 لاجتماعات المجلس الوزاري، إن الاجتماع ناقش إنشاء قوة دولية لحماية الممرات المائية في الخليج العربي ، مشيرا إلى ان الدول المعنية والمطلة على الخليج قادرة على حماية امن الملاحة وتدفق إمدادات الطاقة في هذه المنطقة الحيوية.

وسلم وزير خارجية العراق رئاسة دورة مجلس الجامعة العربية إلى سلطنة عمان.

من جانبه أكد يوسف بن علوي وزير خارجية عمان، أن المنطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة ، داعيا لهيلكة العمل العربى المشترك.

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وانطلقت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الاثنين، برئاسة سلطنة عمان خلفا لجمهورية العراق التي ترأست اعمال الدورة الماضية الـ 152.

وجرى خلال الاجتماع ، التباحث في مختلف البنود ومشاريع القرارات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة 153، قبيل عرضها على اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وكان في مقدمة المباحثات القضية الفلسطينية ومستجداتها، فضلا عن الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والعراق.

يذكر أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أعلن الأسبوع الماضى، تأجيل انعقاد القمة العربية في دورتها لهذا العام والتي تستضيفها الجزائر، لوقت أخر من العام الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.