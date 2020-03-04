شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن تعافى أول مصاب بفيروس كورونا فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تعافى أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" فى البلاد، لافتة إلى أنه جرى إخراجه من مركز العزل والعلاج بعد تلقيه الرعاية اللازمة، وذكرت الوزراة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - أنه تقرر إخراج الحالة بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من خلوها من الفيروس، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة الحالة المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وأوضحت، أن المتعافى هو من العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضى قبل إعلان إيران تفشى الفيروس فى مدنها.

وجددت الوزارة، دعوتها للبحرينيين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضى التواصل معها لجدولة موعد الفحص.

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وكانت وزارة الصحة بالبحرين، قد أعلنت فى وقت ماضى، خروج 12 شخصا من الحجر الصحى الاحترازى بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوم، وذلك بإجراء كافة الفحوصات المخبرية لهم بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس الكورونا (كوفيد 19).

وأفادت الوزارة، فى بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن 12 شخصا الذى تم إخراجهم من الحجر الصحى الاحترازى هم من ضمن العائدين من إيران ومن الدول الموبوءة، 10 منهم من المواطنين البحرينيين العائدين من إيران، و2 منهم عائدين من الصين، أحدهما مواطن بحرينى والآخر صينى الجنسية، مؤكدة بأن جميع الحالات الموجودة فى مركز الحجر الصحي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبى متخصص، وذلك من خلال تقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، حفاظا على صحتهم وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مراكز الحجر الصحى بحسب المعايير الدولية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس فى المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.