شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: إحباط عمل إرهابى حاول استهدف إحدى ناقلات النفط فى بحر العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربى، العقيد الركن تركى المالكى إحباط عمل إرهابى حاول استهداف إحدى ناقلات النفط فى بحر العرب على مسافة 90 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء (نشطون) اليمني، وقال المالكى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" "إن محاولة الهجوم الإرهابى وقعت أمس الثلاثاء، أثناء إبحار ناقلة نفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة 4 زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق "غير المأهول" ويتم التحكم به من بعد".

وأكد أن التهديد البحرى لأمن الطاقة العالمى وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديدا استراتيجيا للأمن العالمى مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتدادا لبحر العرب ومضيق هرمز.

وشدد المالكى، على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف فى تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحييد وتدمير أى تهديد بحرى بمنطقة عمليات التحالف البحرية، داعيا الشركاء الدوليين إلى توحيد وتكاتف الجهود الدولية لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.

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و من جهته، دعا وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، اليوم الأربعاء، الكونجرس الأمريكى، إلى تصنيف ميليشيات الحوثى "منظمة إرهابية"، وقال معمر الإريانى - فى تغريدات على موقع التدوينات القصرة "تويتر"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - إن الميليشيات "‏أحد أخطر أذرع إيران فى المنطقة، وتقوم بجرائم قتل واختطاف وتشريد لملايين اليمنيين، واستهداف دول الجوار، وزراعة ونشر الألغام البحرية، وإطلاق الزوارق المفخخة، لتهديد خطوط الملاحة الدولية".

وأضاف، "‏نؤكد على محورية الدور الذى لعبته إدارة البيت الأبيض فى تحجيم الطموحات التوسعية لإيران فى الشرق الأوسط، وكبح ميليشياتها الطائفية، والحد من مخاطرها الإرهابية"، مشددًا على أهمية مواصلة الضغط السياسى والاقتصادى على نظام "طهران" للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.