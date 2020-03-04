شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الجزائرى يستأنف محاكمة مسؤولين سابقين بتهم الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، ولليوم الرابع على التوالي، جلسات محاكمة الاستئناف فى قضيتى تجميع السيارات والتمويل الخفى للأحزاب وللحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة التى كانت مقررة فى أبريل الماضى والمتهم فيها مسؤولون كبار سابقون.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة، خلال جلسة اليوم لأقوال عدد من الأشخاص المعنويين والأطراف المدنية وهيئة دفاع المتهمين.

وتأتى هذه المحاكمة فى القضيتين إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة (سيدى أمحمد) بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضى بإدانة الوزير السابق عبدالسلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمرا ، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق.

كما تم إدانة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بالسجن لمدد متفاوتة فى نفس القضية.

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فى سياق متصل، بدأت محكمة "سيدى امحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الأربعاء فى نظر محاكمة كريم طابو الناطق الرسمى باسم حزب الاتحاد الديمقراطى والاجتماعى بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، و"المساس بالوحدة الوطنية" والتحريض على العنف عبر منشوراته".

وتم توقيف كريم طابو فى 12 سبتمبر الماضى لتقرر غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة الإفراج عنه فى 25 من نفس الشهر، قبل أن يتم توقيفه بعد 24 ساعة ويمثل فى الثانى من شهر أكتوبر الماضى أمام قاضى التحقيق لدى محكمة سيدى أمحمد الذى أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

وشغل كريم طابو البالغ من العمر 46 سنة، منصب السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية بين عامى 2007 و2011 قبل أن ينسحب منه سنة 2012 ليعين ناطقا رسميا لحزب الاتحاد الديموقراطى والاجتماعى (غير معتمد).