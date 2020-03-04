شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى: نحن دولة سلمية وسياستنا ليست عدوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشئون الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم، اليوم الأربعاء، إن الجزائر دولة سلمية وليس لديها أية سياسة عدوانية ضد الدول، خاصة دول الجوار، مؤكدا مبدأ التفاوض لحل المشاكل المتعلقة بترسيم الحدود، وأضاف بوقادوم، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته الإسبانية ارشنا غونزليس لايا، أن الجزائر دولة سلمية وليس لدينا أية نية أو سياسة عدوانية ضد أى بلد فى العالم، خاصة دول الجوار و إسبانيا دولة جارة مهمة واستراتيجية".

وأشار إلى القرار الذى اتخذته السلطات الجزائرية سنة 2018 حول ترسيم الحدود، والذى ينص على أن "أى مشكلة فى ترسيم الحدود عندما تكون فى المناطق المداخلة بين أى جار، يتم حلها عن طريق التفاوض".

وقال، إن الجزائر لا تريد أى منطقة لا كبريرا ولا ايبيزا، بل تريد فقط الحوار والشراكة مع إسبانيا"، مضيفا أن معاهدة البحار تعطى الحق للدول برسم حدود إلى 200 عقد بحرية، وفى حال كانت المسافة ضيقة، فالمعاهدة تعطى حق المفاوضات بين البلدين.

من جهتها، أكدت الوزيرة الإسبانية، أن الجزائر وإسبانيا متفقتان تماما فيما يخص قضية الحدود، وفى حال وجود خلافات، ستكون هناك مفاوضات لحلها.

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وأشارت إلى أن المغرب، قد أعلن عن نيته فى رسم الحدود البحرية، مثله مثل الجزائر وإسبانيا، موضحة أنها تطرقت فى لقائها ببوقادوم إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية، مؤكدة أنها لاقت تجاوبا من الجزائر.

وكشفت عن أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، سيزور الجزائر فى أبريل المقبل، موضحة أنه سيتم خلال تلك الزيارة عقد لقاء من أعلى مستوى، بين حكومتى البلدين، سيتم خلاله مناقشة علاقات البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى قضايا الساعة، وأمن الجوار.

وقالت "الجزائر دولة شقيقة، وكنا من الدول الأولى التى هنأت، الرئيس عبد المجيد تبون، بفوزه فى الانتخابات الرئاسية"، معربة عن رغبة بلادها فى إعادة بعث العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى ممتاز.

وأوضحت أن إسبانيا والجزائر سيعملان معا على مناقشة العديد من قضايا الساعة من بينها مكافحة الإرهاب، وأمن الساحل، والطاقة.