شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الرئيس التونسى الأسبق يكشف تفاصيل مثيرة حدثت قبل وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حافظ قائد السبسى، النجل الأكبر للرئيس التونسى الأسبق الباجى قائد السبسي، عودته قريبا إلى تونس، التى غادرها بعد وفاة والده فى يوليو، مشيرا إلى أنه سيكشف عن حقائق حول ملابسات وفاة والده، وقال النجل الأكبر للرئيس التونسى الأسبق ، إن "وجود رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد فى موقع القرار والسلطة، جعله غير مطمئن على سلامته الشخصية، حيث تعرض لمضايقات دفعته للابتعاد مؤقتا عن تونس"، متهما إياه بـ"ممارسة ضغوط على الجميع، وتوظيف أجهزة الدولة لترهيب منافسيه".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أكد حافظ قائد السبسى، النجل الأكبر للرئيس التونسى الأسبق، أنه سيكشف "حقائق للرأى العام، بما فى ذلك معطيات تتصل بالغموض الذى رافق وفاة الباجى قائد السبسي"، لافتا إلى أن "والده اكتشف قبل أيام من مرضه المفاجئ بضع حقائق وكان سيتخذ قرارات، لكن المرض هزمه، وأدى إلى وفاته"، ورأى أن "رحيل يوسف الشاهد عن السلطة سيؤدى إلى انفراجه فى الأوضاع العامة".

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وأردف نجل الرئيس الأسبق، أن "ما تفطن إليه الباجى قائد السبسي، رحمه الله، يتجاوز كثيرا المستوى السياسى إلى ملفات يتداخل فيها الفساد المالى بما يشبه السعى إلى تدمير الدولة"، مشيرا إلى أن "السبسى ظل يتعامل مع الشاهد بالحد الأدنى من العلاقات، حفاظا على مؤسسات الدولة وكان مستاء من ممارساته"، على حد قوله.

وشهدت الأشهر الأخيرة لفترة حكم الباجى قائد السبسي، خلافا كبيرا بين رئيس الحكومة آنذاك ونجل الرئيس، ما لبث أن تحول لصراع بين مؤسستى الرئاسة والحكومة. ومنذ مغادرته تونس، يهاجم نجل السبسي، رئيس الحكومة السابق ويتهمه باستغلال أجهزة الدولة لـ"الانتقام من خصومه".