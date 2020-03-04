شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى يبحث مع ممثلى المنظمات الأممية آليات التعاون لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الصحة اللبنانى الدكتور حمد حسن، مع منسق أنشطة الأمم المتحدة فى لبنان فيليب لازاريني، وممثلة منظمة الصحة العالمية فى لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، وممثلة اليونيسف فى لبنان يوكى موكو، سبل تعزيز التواصل والتعاون بين وزارة الصحة والمنظمات الأممية بأجهزتها المختصة كافة؛ للمساعدة فى إدارة مكافحة وباء كورونا المستجد.

وأكد منسق أنشطة الأمم المتحدة فى لبنان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأربعاء، الاستعداد الكامل لتفعيل التعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لمكافحة الوباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب.

فيما أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم للبنان للمساعدة على مكافحة أزمة كورونا.

و كانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت أن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا فى لبنان والتى جرى الإعلان عنها فى 21 فبراير الماضي، قد شُفيت، حيث أظهرت الفحوصات التى أجريت لها اليوم نتيجة سلبية للفيروس.

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وأشارت وزارة الصحة اللبنانية – فى بيان لها اليوم – إلى أنه سيتم معاودة الفحص المخبرى لهذه الحالة فى الغد، وإخراجها من المستشفى إلى منزلها عند تأكيد النتيجة السلبية الثانية للفحص المخبري.

من جانبه، ذكر مستشفى رفيق الحريرى الجامعى أنه استقبل فى غضون الـ 24 ساعة الماضية 47 حالة فى قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، أدخل 12 منها الحجر الصحى فى حين جرى التنبيه على الباقين بالتزام الحجر المنزلي.

وأشار المستشفى – فى بيان له مساء اليوم – إلى أن الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى اليوم شملت 59 شخصا وجاءت جميعها نتيجتها سلبية، ومن بينها أول مصابة شُخصت بالكورونا فى لبنان، وأنه سيعاد إجراء الفحص لها يوم غد، لافتا إلى أنه لم تُسجل اليوم أية إصابات جديدة بالفيروس.