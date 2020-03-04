شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأونروا يطالب بدعم الوكالة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر كريستين ساندرز، المفوض العام الإنابة لوكالة الأمم المتحدة، لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم الأربعاء، من أنه إذا لم تتلق الوكالة دعماً أكثر فلن يمكنها القيام ببعض مسئولياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين هذا العام جراء النقص فى التمويل. مطالبا الدول العربية بسرعة تقديم الدعم للوكالة.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها المفوض العام بالإنابة، اليوم فى الجلسة الافتتاحية للدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التى انطلقت اليوم برئاسة يوسف علوى بن الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان.

وقال المسئول الأممى: إن الوكالة قد تضطر فى عام 2020 لتقليل بعض الخدمات.. مضيفا: إنه لا يمكننا الاستمرار بواجباتنا بدون الدعم المادى ..مشيدا فى الوقت ذاته بالدعم السياسى الذى تقدمه الجامعة العربية للوكالة وكذلك بالدعم السياسى والمادى من الدول العربية.

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ونبه إلى خطورة قرار إسرائيل نهاية العام الماضى بإنهاء عمل مكتب الأونروا فى القدس، لافتا إلى أن هناك عدة ضغوط على الأونروا رغم دعم الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لها.

وأوضح أن الأونروا غير قادرة على رد قرض قيمته 30 مليون دولار ولا حل إلا تأجيله، قائلا: "إن الوكالة تواجه مشاكل عديدة فى علمها بسبب نقص التمويل".

وأشار المسئول الأممى إلى أن عمل الوكالة يتأثر بالتوترات السياسية والتقليل من الدعم سيكون له عقبات على استمرار عملها فى المنطقة، مؤكدا أن الوكالة تنظر للجامعة والدول العربية باعتبارهم شركاء لها.