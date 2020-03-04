شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من فيروس كورونا.. العراق يغلق منفذ مندلى الحدودى مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى فى محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بأنه تم إغلاق منفذ مندلى الحدودى مع إيران حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا المستجد، وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم - إن إدارة منفذ "مندلي" الحدودي في محافظة "ديالي" ، قررت إغلاق المنفذ حتى إشعار آخر، مضيفا أن هذا الإجراء يأتي للوقاية من انتقال عدوى فيروس "كورونا" .

وفى سياق متصل... وصل وفد من منظمة الصحة العالمية، إلى محافظة النجف، لبحث الإجراءات الخاصة بمنع انتشار فيروس "كورونا". كما أصدرت "خلية الأزمة " بمحافظة النجف، قرارات هامة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وتشكيل لجنة إعلامية من الإعلام الحكومي في المحافظة لادارة أزمة الوباء إعلاميا لنشر الوعي الثقافي الوقاية منه. كما قررت تمديد تأجيل العمل الرسمى للجامعات والمدارس والمراكز التربوية إلى إشعار أخر، فضلا عن إغلاق "المزارات الدينية" ، وتخفيض عمل الموظفين بنسبة ٥٠% على ألا يسبب ذلك إرباكا لمصالح المواطنين.

من جانب أخر قال مدير صحة "النجف " العراقية ، رضوان الكندي - خلال موتمرصحفي عقد اليوم الأربعاء، مع ممثل منظمة الصحة العالمية أدهم إسماعيل - إنه يتوقع ظهور حالات إضافية للعراقيين القادمين قبل حظر السفر من إيران، مؤكدا أن دائرته مستعدة لاتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه أي حالات قد تظهر خلال الأيام المقبلة.

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ومن جانبه ، أشاد وفد منظمة الصحة العالمية ، بالإجراءات الحكومية في العراق لمواجهة فيروس "كورونا" ، واصفا إياها بـ"الجيدة".

وقال ممثل المنظمة - في المؤتمر الصحفي الذي أوردته قناة "السومرية نيوز " الإخبارية - إن الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس "كورونا " جيدة حتى الآن ، مشيرا الى أن "الخلية الحكومية " المشكلة بهذا الشأن تعمل بكل طاقتها.

وأوضح أن العراق مقارنة ببعض الدول حالته جيدة، مشيدا بإجراءات الحكومة العراقية إغلاق حدود البلاد ، مطالبا المواطنين الالتزام بالتوجيهات الحكومية بما يخص النظافة والوقاية.

وكانت وسائل إعلام عراقية، أفادت اليوم الأربعاء، بتسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في العراق بمدينة السليمانية شمالي البلاد لرجل بالعقد السابع من العمر ز

يشار إلى أن وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، أعلنت الثلاثاء، عن نتائج 39 مشتبهًا بإصابتهم بفيروس "كورونا"، فيما أشارت إلى أن عدد المواطنين الخاضعين للحجر الصحى حاليًا فى الإقليم بلغ 2564 مواطنًا، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "فى إطار الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، تم تنفيذ حملة لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19 حيث أجريت الفحوصات لـ39 مواطنًا فى إقليم كوردستان مشتبه بهم خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت جميع النتائج سلبية أى تبين أنهم غير مصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19".

وأضافت أنه "بعد عزل 5 مواطنين يحملون فيروس كورونا الجديد، حالتهم الصحية الآن مستقرة وجيدة دون أن يحتاجوا إلى تلقى أى علاج باستثناء الرعاية الطبية"، مشيرة إلى أنه "فى حال استدعاء الأمر تقديم العلاج الطبى لهم فسيتم القيام بما يلزم".

وتابعت أنه "تم التمكن وعن طريق فرق المتابعة الصحية من فحص جميع الأشخاص المتلامسين والمتعاملين مع المصابين بفيروس (كورونا) المستجد".