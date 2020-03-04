ولى عهد دبى يعلن انطلاق خدمات "360": هدفنا خدمة الناس وإسعادهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، انطلاقة جديدة فى مجال الخدمات الحكومية من خلال إطلاق "خدمات 360"، قائلا:" جميع خدمات حكومة دبى ستكون متكاملة، سلسلة، مخصصة، واستباقية، هدفنا خدمة الناس أولًا وأخيرًا".

وقال حمدان بن محمد فى سلسلة تغريدات عبر تويتر :"نعلن عن انطلاقة جديدة فى مجال الخدمات الحكومية من خلال إطلاق "خدمات 360".. منظور جديد وخارطة طريق لمستقبل الخدمات فى دبي. جميع خدمات حكومة دبى ستكون متكاملة، سلسلة، مخصصة، واستباقية.. كلنا مسؤولون عن تطوير خدمات استثنائية وإسعاد متعاملو حكومة دبي.. هدفنا خدمة الناس أولًا وأخيرًا".



الشيخ حمدان بن محمد



حمدان بن محمد



ولى عهد دبى

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وتابع: "اطلعت أيضًا على كافة النتائج والمبادرات التى تم العمل عليها من قبل الجهات الحكومية لتحسين الخدمات الحكومية فى الإمارة ضمن "مركز نموذج دبي". والتى تم تحقيقها نتاج لجهود مستمرة من الجهات الحكومية ساهمت فى تعزيز مكانة حكومة دبى ضمن مصاف المدن الأكثر ريادة فى مجال الخدمات".

واستمر: "الارتقاء برحلة المتعاملين وخلق تجربة استثنائية لهم، أحد المحاور الأساسية التى ترتكز عليها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. مسؤوليتنا خدمة الناس .. وماضون فى تطوير الخدمات الحكومية فى دبى دون وجود خط للنهاية بمشاركة الجهات الحكومية وأفراد المجتمع".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، قد أطلق تطبيق "المتسوق السرى "، بهدف إتاحة الفرصة لتقييم كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وذلك بثمانى لغات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أطلقنا اليوم فى الحكومة الاتحادية تطبيق "المتسوق السرى".. بهدف إتاحة الفرصة لتقييم كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وذلك بثمانى لغات.. وكذلك تقييم مقدمى الخدمة ومراكز تقديم الخدمة وإرسال أى ملاحظات للمسؤول حول جودة خدماتنا الحكومية".