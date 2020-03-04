شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بغداد يؤكد السيطرة على انتشار فيروس كورونا فى العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محافظ بغداد ، محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، السيطرة على انتشار فيروس "كورونا " فى العاصمة، مشيرا إلى قيام كافة الدوائر ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية، وقالت المحافظة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن المحافظ ترأس اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ، حيث تم استعراض الإجراءات الوقائية لهذا الفيروس الذى بات ينتشر فى عموم دول العالم .

وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - السيطرة على الفيروس فى العاصمة ( بغداد ) بعد الكشف عن الحالات المشتبه بها ، لافتا إلى أن محافظة بغداد ووزارة الصحة والدوائر الأخرى مستنفرة بكافة جهودها لمواجهة أى أزمة أو مخاطر للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير.

وأشار إلى قيام كافة الدوائر ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية وكذلك التوعية الاعلامية للمواطنين ، مشددا على ضرورة التقليل من التجمعات البشرية واستخدام "المعقمات " فضلا عن توجيه العائلات أبناءها بعدم ارتياد المقاهى والمنتديات.

من جانبه، قال مدير عام دائرة صحة "بغداد - الرصافة " عبد الغنى الساعدي، إن الوضع فى العاصمة تحت السيطرة ، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف 32 حالة فى العراق منها 15 حالة فى بغداد فيما توجد 4 حالات فى جانب الرصافة، مشيرا إلى أن الحالة المرضية للمصابين مستقرة ، وأنه تم توفير كافة المتطلبات العلاجية والوقائية.

أفاد مصدر أمنى عراقى فى محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بأنه تم إغلاق منفذ مندلى الحدودى مع إيران حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا المستجد، وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم - إن إدارة منفذ "مندلي" الحدودى فى محافظة "ديالي" ، قررت إغلاق المنفذ حتى إشعار آخر، مضيفا أن هذا الإجراء يأتى للوقاية من انتقال عدوى فيروس "كورونا" .

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وفى سياق متصل... وصل وفد من منظمة الصحة العالمية، إلى محافظة النجف، لبحث الإجراءات الخاصة بمنع انتشار فيروس "كورونا".

كما أصدرت "خلية الأزمة " بمحافظة النجف، قرارات هامة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وتشكيل لجنة إعلامية من الإعلام الحكومى فى المحافظة لادارة أزمة الوباء إعلاميا لنشر الوعى الثقافى الوقاية منه.

كما قررت تمديد تأجيل العمل الرسمى للجامعات والمدارس والمراكز التربوية إلى إشعار أخر، فضلا عن إغلاق "المزارات الدينية" ، وتخفيض عمل الموظفين بنسبة ٥٠% على ألا يسبب ذلك إرباكا لمصالح المواطنين.

من جانب أخر قال مدير صحة "النجف " العراقية ، رضوان الكندى - خلال موتمرصحفى عقد اليوم الأربعاء، مع ممثل منظمة الصحة العالمية أدهم إسماعيل - إنه يتوقع ظهور حالات إضافية للعراقيين القادمين قبل حظر السفر من إيران، مؤكدا أن دائرته مستعدة لاتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه أى حالات قد تظهر خلال الأيام المقبلة.