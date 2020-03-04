شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: حالتان تنهيان فترة الحجر الصحى لكورونا وتعودان للمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن حالتين أنهتا فترة الحجر الصحى فى أحد مراكز الحجر التى حددتها الوزارة؛ وذلك بعد انقضاء المدة المحددة للحجر، وأوضح السند - فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنه لم تظهر على الحالتين أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل وأثناء مدة الحجر، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسحة أولى عند دخول الحجر، وأخرى بعد إتمام المدة، وكانت المسحتان سلبيتان (لم تفد بالإصابة بالفيروس)، وعليه تم السماح لهما بالمغادرة.

يذكر أن، مدة فترة الحجر 14 يوما، وهى المدة التى يعتقد أنها فترة حضانة الفيروس، ويبدأ حساب الأيام منذ مغادرة الشخص للمنطقة التى يطبق على القادمين منها الحجر الصحى أو تاريخ آخر مخالطة لشخص ثبتت إصابته بالفيروس.

وكانت زارة الصحة الكويتية، قد اعلنت اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لليوم الثانى على التوالى، ليستقر إجمالى عدد المصابين عند 56 حالة حتى الآن.

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وقالت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - فى المؤتمر الصحفى الثامن لوزارة الصحة الكويتية - إن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحى جيدة ومستقرة، عدا حالتين لسيدتين كويتيتين فى العقد السابع من عمرهما، مشيرة إلى أنهما تعانيان من أمراض مزمنة، وتم إيداعهما الرعاية المركزة لإصابتهما بالتهاب رئوى حاد، وحالة إحداهما خطرة.

وأضافت أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة فى أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تحت إشراف فريق طبى فى جميع التخصصات.

ونوهت المضف إلى أنه تم التعميم بمنع تقديم النرجيلة (الشيشة) فى جميع مقاهى الكويت، وكذلك تشديد إجراءات الوقاية والتعقيم بصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل على مستوى محافظات الكويت الست؛ وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية التى تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، مؤكدة تعاون وتنسيق وزارة الصحة الكويتية، مع الوزارات والأجهزة المعنية فى هذا الشأن.