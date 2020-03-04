شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش يحتفى بمشروع تطوير القاعة الكبرى فى جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، بإعادة تأهيل وتزيين القاعة الكبرى فى مقر جامعة الدول العربية، موجها الشكر للفريق الهندسى بوزارة شئون الرئاسة الإماراتية، والسفارة الإماراتية بالقاهرة.

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "بالغ الشكر والتقدير للفريق الهندسي بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات وإلى سفارة الدولة في القاهرة والمهندسة ندى دبس وإلى الفريق الهندسي بجامعة الدول العربية على إعادة تأهيل القاعة الكبرى بجامعة الدول العربية، مشروع مميز بكل تفاصيله".



القاعة الكبرى بجامعة الدول العربية



أنور قرقاش

Advertisements

وفى سياق آخر كان أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، قد أكد أن دولة الإمارات ستصبح الأولى عربيا فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية مع بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية، وغرد على حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا: "مع التشغيل القريب لمحطة براكة للطاقة النووية تصبح دولة الإمارات الأولى عربيا فى الإستخدام السلمى للطاقة النووية، وملاحظتى هنا حول أهمية وجود الاستراتيجيات الطموحة فى مسار الدول، فعبرها فقط يتم تحقيق النقلات النوعية فى تحديات التنمية والإزدهار".

وأضاف الوزير الإماراتى أنور قرقاش، فى تغريدته على "تويتر": "وتجربة الإمارات الناجحة عبارة عن مزيج من العمل الجاد والحوكمة الضرورية والتخطيط الاستراتيجى الطموح، ومحطة براكة للطاقة النووية نتاج تخطيط ملهم بعيد المدى وكما أنها ستنوع مصادر إنتاج الطاقة فإنها تنقل الدولة إلى فضاء علمى أرحب".

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووى فى دولة الإمارات، أعلنت خلال مؤتمر صحفى، فى أبو ظبى، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التى تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة فى منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبى.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، بموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.