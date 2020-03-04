شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشكر الإمارات على مساهمتها فى تحديث القاعة الكبرى بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساهمتها في تحديث القاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال أبو الغيط - في نهاية كلمته التي ألقاها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (153) الذي عقد برئاسة سلطنة عمان "أود توجيه كلمة شكر إلى الأخوة في الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص إلى كل من الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، والوزير دكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية على ما قدماه من مساهمة قيمة وكريمة في تحديث هذه القاعة العتيدة وتطويرها بالشكل الرائع الذي تبدو عليه اليوم.

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وأردف قائلا "فكل الشكر لكم أخوتنا الأعزاء.. وهذا عهدنا بكم دوماً.. ونتطلع إلى الاحتفال قريباً بافتتاح مبنى الملحق الذي نشيده بمنحة كريمة من جمهورية العراق".

ويعد اجتماع الدورة الـ153 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، هو أول اجتماع يعقد بالقاعة الكبرى بعد عدة أشهر من عملية تحديثها وتطويرها.