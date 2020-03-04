الصحة العراقية: لا تأكيد لوفاة أول مريض بسبب كورونا

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

قالت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، إن السلطات الصحية لا تزال تجري فحوصات مخبرية للتأكد فيما إذا كانت وفاة مسن بإقليم كردستان شمالي العراق جراء فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أوضح فيه أن "الرجل المتوفى كان مشتبها بإصابته بالفيروس (كورونا)، ووضعه الصحي حرج ويعاني من عدة أمراض مزمنة".

والأربعاء، ذكرت تقارير إعلامية محلية، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب في محافظة السليمانية، بإقليم كردستان شمالي العراق يبلغ من العمر 70 عاما.

وأضاف بيان الصحة، أنه "بعد أخذ العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات التأكيدية، تدهورت حالته الصحية وتوفي ولم يتم التأكد لحد الآن من كونه مصابا بفيروس كورونا أم لا".

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والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 32 بينهم 5 في محافظة السليمانية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أغلقت السلطات العراقية، معابر برية مع إيران في محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد، وديالى (شرق).

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الذي انتشر حتى اليوم في نحو 80 بلدا حول العالم، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.