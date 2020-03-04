العراق يعلن ترحيل 82 من أطفال "داعش" إلى أذربيجان

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365أعلن العراق، الأربعاء، ترحيل 82 من أطفال عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلدهم أذربيجان.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية العراقية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، قوله إن "العراق رحّل 82 طفلا إلى جمهورية أذربيجان كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقي؛ لانتمائهنّ لتنظيم داعش الإرهابي".

وأشار الصحاف إلى أن "عدد المُرحّلين من العراق وصل إلى 828 طفلا من مختلف الجنسيّات"، دون تحديد.

واعتقلت القوات العراقية الآلاف من مسلحي وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014-2017)، من بينهم مئات الأجانب من جنسيات مختلفة.

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وانتهت الحرب بخسارة التنظيم جميع الأراضي التي اجتاحها صيف 2014، التي كانت تقدر بثلث مساحة العراق.

ويتولى القضاء العراقي محاكمة عناصر التنظيم المحليين والأجانب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية.

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة، كفاعل أصلي.

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