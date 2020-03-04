شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة يكشف نتائج فحوصات المخالطين للمواطن المصاب بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، اجتماعها الرابع عشر برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

وعقب الاجتماع، أوضح وزير الصحة أن هناك تنسيق وتناغم كامل ولله الحمد بين جميع أعضاء اللجنة والجهات الحكومية التي يمثلونها لحماية المملكة من فيروس كرونا الجديد.

وأكد أن صحة المواطن المصاب بفيروس كورونا جيدة وحالته مستقرة وهو معزول في أحد المستشفيات، مشيراً إلى أنه من باب الحرص والاهتمام فقد تم حصر جميع المخالطين له وعددهم 70 شخصا، وأخذ عينات منهم وخصوصاً المقربين منه وعددهم 51 شخصاً حيث ظهرت جميع عيناتهم سلبية في انتظار نتائج البقية.

وأضاف أنه سيتم متابعة حالتهم الصحية خلال الأسبوعين القادمين لضمان سلامتهم وعدم ظهور أي أعراض.

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