شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» تعلن أسماء الفائزات في مسابقة وزارة التعليم للقرآن والسنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - هياء الدكان:

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي تصفيات مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية للطالبات والموظفات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم على مستوى المنطقة بمتابعة مباشرة من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج ‏ومديرة إدارة الإشراف التربوي نجلاء بنت تركي النفيعي.

وقالت العرفج : نحمد الله العظيم أن جعلنا مسلمين نرى ولاة أمرنا حفظهم الله يحرصون على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة منذ عهد مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز- رحمه الله -وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – حرصاً منهما على ربط الناشئة والشباب بالقرآن وعلومه والسنة النبوية وتشجيعهم على العناية بهما وحفظهما وتطبيقهما لتعزيز الاهتمام بالفكر المعتدل واستثمار أوقات الناشئة في حفظهما .

من جانبها أثنت نجلاء النفيعي على الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها لجنة مسابقات القرآن والحديث بإدارة الإشراف في متابعة مجريات المسابقة منذ انطلاق التصفيات وحتى إعلان النتائج النهائية .

وقالت إن المسابقات التي تطلقها وزارة التعليم خير شاهد على اهتمام الدولة بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتحفيز النابغين في تعلمهما وتكريمهم والاحتفاء بهم ، مضيفة أن : والله إننا لنشعر بالغبطة والسرور ونحن نرى كوكبة من بنات هذا البلد العظيم يتسابقن في حفظ القرآن وعلومه والسنة النبوية .

وذكرت ماجدة العصلاني نائب رئيس لجنة مسابقات القرآن والسنة النبوية في الإدارة أن عدد الطالبات والموظفات المشاركات في التصفيات على مستوى منطقة الرياض لعام ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ بلغ ٣٥٢٩ مشاركة في مسارات المسابقة الأربع ، منها ٣٣٠٠ مشاركة في مسار طالبات التعليم العام مثلنَ جميع مراحل التعليم العام ، أما مسار طالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم فبلغ عدد المشاركات ١٩٧ طالبة ، ومسار القراءات طالبة واحدة فقط، و ٣١ مشاركة في مسار الموظفات ، وتمت التصفيات النهائية بمقر مبنى المساعد للشؤون التعليمية بالوشم وبمتابعة مباشرة منها وجاءت النتائج كالتالي :

مسار طالبات التعليم العام

الفرع الأول: القرآن كاملاُ مع تفسير سورة الكهف

لم يتقدم أحد

الفرع الثاني : التوبة إلى الناس مع تفسير سورة النور المركز الأول دانية بنت محمد عبدالرحمن العويفير من ثانوية مدارس نجد الأهلية .

الفرع الثالث : من الكهف إلى الناس مع تفسير سورة الأحزاب حصلت الطالبة جنا بنت عبدالله محمد الداوود من المتوسطة ١١١ على المركز الأول .الفرع الرابع : من العنكبوت إلى الناس مع تفسير سورة يس حققت الطالبة سناء بنت محمد عبدالله والد من ثانوية مدارس الرياض الأهلية المركز الأول

الفرع الخامس : الأحقاف إلى الناس مع تفسير سورة الحجرات :-

المركز الأول زينة بنت عمر سعيد بامطرف الثانوية ٧٧

المركز الثاني يارا بنت عبدالرحمن حمد العويشق ثانوية غراس الأخلاق الأهلية.

المركز الثالث مريم بنت أحمد محمد أحمد من المتوسطة والثانوية الأولى بمحافظة ثادق .

الفرع السادس : من سورة المجادلة إلى الناس مع تفسير سورة الملك

المركز الأول تسنيم بنت زياد محمد عرابي متوسطة مدارس نجد الأهلية

المركز الثاني لين بنت أحمد موفق سوار من الثانوية ٧٧ الروابي .

المركز الثالث : فاطمة بنت إبراهيم محمد عثمان الثانوية السادسة .

مسار طالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم

الفرع الأول : القرآن كاملاُ مع تفسير سورة يونس

حصلت الطالبة ليلى بنت فهد سعد العقيلي من الثانوية السادسة على المركز الأول .

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الفرع الثاني : التوبة إلى الناس مع تفسير سورة النحل

لم يتأهل أحد من الطالبات المتقدمات

الفرع الثالث : من الكهف إلى الناس مع تفسير سورة النمل .

المركز الأول أنفال بنت حسن عبدالله اللحيدان الدوسري الثانوية العاشرة لتحفيظ القرآن

المركز الثاني أروى بنت مبارك محمد المسن من الثانوية التاسعة لتحفيظ القرآن .

المركز الثالث هيلة بنت خالد سليمان العميريني الثانوية السابعة لتحفيظ القرآن

الفرع الرابع : من العنكبوت إلى الناس مع تفسير سورة الزخرف – لم يتقدم أحد –

مسار القراءات

حفظ القرآن الكريم كاملاً برواية حفص ورواية شعبة عن عاصم مع حفظ أصول الشاطبية حصدت المركز الأول الطالبة ليان بنت عبدالله سليمان البطي من الثانوية السادسة لتحفيظ القرآن .الفائزات في المسابقة :مسار الموظفات

الفرع الأول : القرآن كاملاُ مع تفسير سورة الأنعام

المركز الأول الموظفة أمل بنت فهد صالح الشهيل من مدارس الفرسان الأهلية .

المركز الثاني الموظفة أسماء بنت إبراهيم عبدالرحمن الخنفور من الثانوية ١٠٥ .

الفرع الثاني : من التوبة إلى الناس مع تفسير سورة الإسراء

لم يتأهل أحد

الفرع الثالث : من الكهف إلى الناس مع تفسير سورة الشعراء .

المركز الأول الموظفة وفاء بنت محمد مجاهد المجاهد المتوسطة السابعة والعشرون .

المركز الثاني الموظفة أماني بنت عبدالعزيز سعود الحمد في الابتدائية الثالثة عشر لتحفيظ القرآن .

المركز الثالث الموظفة مرام بنت عبدالرحمن فرج آل مطلق من مدارس شروق المعرفة .

الفرع الرابع : من العنكبوت إلى الناس مع تفسير سورة غافر .

المركز الأول الموظفة نوف بنت عبدالجليل دخيل البريكان بمدارس الأمجاد .

المركز الثاني الموظفة غالية بنت عبد الكريم بن صالح السلمي الابتدائية ٤٣٥

المركز الثالث الموظفة عفاف بنت سليمان حمد الرميح في الابتدائية الثانية والثلاثون .