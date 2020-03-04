شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تتفاعل مع مناشدة تونسي اختفى والده في مكة رمضان الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

ناشد مواطن تونسي بأن تتم مساعدته لأجل العثور على والده الثمانيني الذي اختفى بمكة المكرمة في شهر رمضان الماضي وفشلوا في العثور عليه، وتفاعل معه نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط.

وتعود التفاصيل إلى أن الرجل التونسي نشر صورة والده على حسابه في “تويتر”، وأوضح أنه يبلغ من العمر 83 عاماً وقدم إلى العمرة في شهر رمضان الماضي لكنه اختفى يوم 21 من الشهر ذاته، مبيناً أن إخوته ذهبوا إلى مكة للبحث عنه ولم يجدوه في المستشفيات أو سجلات الموتى.

وتفاعل نائب وزير الحج والعمرة مع التغريدة، مؤكداً للمواطن التونسي أنه سيتم التواصل معه لمعرفة المزيد من المعلومات لاستكمال اللازم.