روسيا تقول إن مسلحين سوريين أصيبوا أثناء إعدادهم لهجوم كيماوي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمسلحين سوريين

ذكرت وكالة الإعلام الروسية ووكالة تاس للأنباء أن وزارة الدفاع الروسية قالت يوم الأربعاء إن مسلحين سوريين كانوا يستعدون لاستخدام أسلحة كيماوية في بلدة سراقب لكنهم أصابوا أنفسهم أثناء التعامل مع هذه المواد.

وقالت روسيا، الحليف الوثيق للحكومة السورية، إن مجموعة مؤلفة من نحو 15 مسلحا حاولت تفجير ذخيرة شديدة الانفجار باستخدام عبوات مملوءة بكيماويات سامة.