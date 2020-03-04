شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثوب جديد لسبوتيفاي على هواتف آي فون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت خدمة بث الموسيقى سبوتيفاي تحديث تصميم تطبيقها للأجهزة المحمولة العاملة بنظام أبل "آي أو إس"، وذلك باستبدال الأزرار النصية بالأيقونات المعروفة عالمياً، لاستعمال التطبيق بصورة أسهل.

Advertisements وأوضحت الشركة السويدية أن زر التشغيل Play يمثل أحد أكبر التعديلات الجديدة، والذي يندمج به حاليا زر التشغيل العشوائي، بالإضافة إلى تجميع أزرار "أعجبني" و"تنزيل" و"تشغيل" في قائمة، حتىلا يضطر المستخدم للبحث عنها، إضافةً إلى تحديث أيقونة التنزيل. واعتمدت سبوتيفاي نفس الأيقونة المستخدمة بالفعل في البودكاست المتوفر على منصتها. ومن التحسينات الأخرى ظهور غلاف الألبوم إلى جانب كل أغنية، باستثناء العرض العام للألبوم، إذ لا تظهر صورة الغلاف إلا مرة واحدة.

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