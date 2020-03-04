«أسرة ألعاب الكسالى» قريباً في الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

طرحت شركة صناعة الأثاث اليابانية «باوهوتي»، نموذجاً جديداً لـ «أسرة الألعاب»، المخصصة للاعبين الكسالى المتسمرين أمام ألعاب الفيديو والإنترنت لساعات طويلة، ولا يرغبون في مفارقة أماكنهم لبضع دقائق لتناول الأطعمة، أو حتى للحصول على إغفاءة. وأطلق على المهاجع الجديدة اسم الشركة «Bauhutte»، ويتراوح سعره من 100 إلى 600 دولار، ومزود بشماعات للسماعات، وحاملات أكواب، ومكتب لعدة شاشات يمكن للاعب معه ممارسة عدة ألعاب في نفس الوقت، إضافة إلى عربة إضافية جانبية لتخزين كميات كبيرة من الحلويات، وأرفف للمشروبات والعصائر. روجت الشركة لابتكارها الجديد الذي تتوقع تحقيقه لمبيعات مذهلة، على أنه الحل السحري لمدمني ألعاب الفيديو، إذ سيمنحهم فرصة الاستمتاع بتناول المأكولات، واللعب، وحتى الحصول على قيلولة بدون مغادرة أماكنهم. وقالت في بيان لها عبر موقعها على الانترنت: نقدم سرير الألعاب النهائي المليء بالوجبات الخفيفة، وحاملات المشروبات، ومكبرات الصوت، والمساحة المكتبية لشاشات متعددة، وحتى بطانية مريحة.