جناح فرنسا في «إكسبو 2020» ينتهي في سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد فيليب ميل، مدير الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»، أن من المتوقع أن ينتهي العمل في بناء الجناح بحلول يونيو، على أن يتم تسليمه بالكامل حسب الخطة الموضوعة في سبتمبر 2020، مشيراً إلى أن مفهوم الجناح سيدفع معنى التفاعلية والمشاركة إلى الصدارة، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من مسيرتنا العامة المصممة من أجل التفاعل مع مختلف أنواع الزوار. يشار إلى أن الأعمال الهيكلية في موقع الجناح قد انتهت، مع الاقتراب من اكتمال أعمال الإنشاءات، مع الأخذ في الاعتبار أن الأشغال الميكانيكية والكهربائية والسباكة تسير وفقاً للمخطط المطلوب حالياً في الموقع.

من جهته، قال إريك لانكيه، المفوض العام للجناح الفرنسي ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض (كوفريكس): «نحن متحمسون لرؤية التقدم الجاري على قدم وساق في الجناح الفرنسي. فهذا البناء سوف يمثل أداة محددة وعرضاً لا مثيل له للخبرات الفنية للشركات الفرنسية وابتكاراتها. فهذا الجناح سوف يرتقي بنموذج الابتكار الفرنسي، الذي يجعل من الممكن التوفيق بين التنمية المستدامة والقدرة التنافسية التجارية الدولية للمدن والأقاليم المتصلة والمستدامة، وخدمة الوطن والصالح العام».

سوف يكون الجناح الفرنسي، على حدّ سواء، مثالاً لمشاركة فرنسا في هذا الحدث العالمي وهو رمز لتعزيز الابتكار الفرنسي، ومساحة تجريبية لجميع الزوار. ويعتمد تصميم الجناح على الأركان الثلاثة للبيولوجية المناخية: التحكم في استغلال الطاقة الشمسية وتوفير غلاف عازل للمياه عالي الكفاءة والحد من استخدام الوقود الأحفوري قدر الإمكان. كما يعتمد على الضوء كمصدر إلهام رئيسي، فهو يبدو كواحة ينبعث منها الضوء كمظلة حقيقية بالمعنى الحرفي للكلمة. وسيعبّر من خلال شعاره «نور الأنوار» عن رؤية فرنسا الفريدة والمبتكرة من حيث التحول البيئي والشامل، والجمع ما بين لفتة عمرانية قوية وسينوغرافيا مبتكرة غامرة.