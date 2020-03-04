«غرفة دبي» تطلق ورشاً تدريبية حول البيانات المفتوحة للروّاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت دبي للمشاريع الناشئة، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع دبي الذكية، مؤخراً في مقر الغرفة، ورشة عمل حول «البيانات المفتوحة لرواد الأعمال في قطاع السياحة الصحية» ضمن سلسلة من ثلاث ورش تدريبية ستنظم خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تنظيم هذه الورش تطبيقاً لتوصيات التقرير الذي أصدرته مؤخراً دبي للمشاريع الناشئة حول ضرورة الاستثمار في البيانات المفتوحة لمساعدة الشركات الناشئة على دراسة حاجة السوق لمنتجاتهم.

شهدت الورشة تدريباً متخصصاً للطلاب المشاركين ورواد الأعمال حول حالتين تحت موضوع «السياحة الصحية» وذلك باستخدام مصادر ومنصات بيانات متاحة مثل «دبي بلس» و«بيانات» بالإضافة إلى بيانات محددة وفرتها دبي الذكية وعدد من الهيئات والدوائر الحكومية المشاركة في الورشة. وقدم المشاركون بعد ذلك عرضاً تعريفياً قصيراً حول نموذج الأعمال الذي عمل عليه الطلاب ورواد الأعمال.



تعزيز التعاون

Advertisements

قالت ناتاليا سيشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي إن هذه الورشة تدشن بدء تطبيق توصيات التقرير الذي أصدرته غرفة دبي مؤخراً بالتعاون مع «رولاند بيرجر»، مشيرةً إلى أن عدداً كبيراً من رواد الأعمال يواجهون صعوبات في الوصول إلى البيانات والتحقق من ملاءمة منتجاتهم للسوق، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتذليل هذا التحدي بما يساعد رواد الأعمال على دراسة السوق المستهدف بكفاءة عالية.

بدورها قالت سارة الزرعوني، مدير إدارة البيانات وشؤون الامتثال في دبي الذكية إن أحد أهم أهداف مبادرة بيانات دبي هي دعم قطاع الأعمال وتحديداً الشركات الناشئة، وخلق فائدة اقتصادية من قوة البيانات في إمارة دبي. ونحن سعداء اليوم بأن تكون منصة «دبي بالس» مزوداً موثوقاً وغنياً بالبيانات المفتوحة لرواد الأعمال، بما يدعم مشاريعهم ويسهم في تشكيل المسار الصحيح لهم لتسويق منتجاتهم ومشاريعهم بشكل أفضل. وأكدت الزرعوني دعم دبي الذكية لجميع قطاعات الأعمال في مجتمع دبي والدولة للاستفادة من منصة بيانات «دبي بالس» وتعزيز أطر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.



توصيات التقرير

تناول التقرير الذي أصدرته الغرفة في سبتمبر الماضي بالتعاون مع «رولاند بيرجر»، عدداً من التوصيات حول ملاءمة منتجات وأفكار الشركات الناشئة للسوق المستهدف، حيث أوضح أن هناك عدداً من الأساليب التي يمكن من خلالها تطوير إطار البيانات المفتوحة المعمول به حالياً في الدولة ومنها عقد الورش وحملات التوعية المتعلقة بالبيانات، فضلاً عن نقل مجموعة البيانات وصياغة السياسات لبيانات القطاع الخاص المفتوحة، وإنشاء وتطوير خدمة استعلام نشطة عن البيانات في مختلف الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى إيجاد بيئة تنظيمية وسياسات مواتية لتعزيز فرص الاستفادة من فتح بيانات القطاع الخاص عبر دور رئيسي للقطاع العام يمكنه من تحفيز تبادل البيانات عبر برامج مختلفة أو تسهيل مشاركة البيانات بطريقة لا تستدعي الكشف عن الهوية بسبب تحفظات القطاع الخاص فيما يتعلق بإتاحة بياناته للشركات الناشئة، وكذلك دعوة حاضنات ومُسرّعات الأعمال للمشاركة في تبادل البيانات. كما أوصى التقرير بالتعليم والتدريب بشأن استخدام البيانات من خلال دعم البوابات المحلية مثل «دبي بالس» وبوابة «بيانات» لتطوير أدلة إرشادية وعقد ورش وحملات توعية لتوضيح البيانات المتاحة وكيفية استخلاصها والاستفادة منها.