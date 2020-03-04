انطلاق «التسوق الكبير» في «إكسبو الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

انطلقت أمس(الأربعاء) في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض التسوق الكبير (CEF)، الحدث الأكبر من نوعه بإمارة الشارقة في مجال التخفيضات على منتجات الأزياء، والاكسسوارات، والإلكترونيات، والذي تنظمه شركة «ليز إيفنت»حتى السابع من مارس الجاري.يقدم المعرض تشكيلة واسعة ومتنوعة من العروض الحصرية والمنتجات عالية الجودة بخصومات كبيرة، كما يضم ما يقرب من 100 علامة تجارية كبرى مثل «إيروبوستال»، و«بيركينستوك»، و«كروكس»، و«جيفنشي»، و«كالفين كلاين»، و«دولشي كابانا»، و«كارتيير»، و«أرماني»، و«إف سان لورين»، وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية.

وأكد سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، أن معرض «التسوق الكبير» يحظى هذا العام بمشاركة نخبة من أهم الأسماء التجارية الوطنية والعالمية في مجال تجارة التجزئة في المنطقة، مشيرا إلى أن استضافة مركز إكسبو الشارقة سنويا لفعاليات المعرض، يأتي بهدف تعزيز حضور الشركات في الإمارة وتلبية لاحتياجات المستهلكين، بما يؤكد مكانة الشارقة مركزاً رئيسياً للتجارة، ومنصة إقليمية يتمركز فيها عدد كبير من الشركات العالمية.

ولفت شطاف إلى أن المعرض يشهد سنوياً إقبالاً كبيراً من قبل زوار الإمارة والمقيمين فيها، وهذا دليل على أهمية هذا النوع من المعارض والطلب المتنامي عليها كونها ترضي أذواق الجميع من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية وتوفر لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات والخدمات والرفاهية وتختصر عليهم الوقت والجهد في آن واحد، داعيا إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي يتيحها، كونه يمثل منصة تجارية مثالية وتجربة تسوق فريدة للمهتمين بالمنتجات عالية الجودة وبأسعار مغرية.

وقال جاكوب فارجيز الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت»: تشتهر دولة الإمارات بأنها قبلة للمتسوقين بفضل وجود عدد هائل من مراكز ومهرجانات التسوق والمحلات التجارية، مؤكدا أن المعرض يجمع تحت سقف واحد بين العلامات التجارية الكبرى وتجار التجزئة، فضلا عن تقديم مجموعة كبيرة من المنتجات بأسعار تنافسية لا تتوفر في أي مكان آخر.