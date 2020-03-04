«مؤثرة إنستجرام» متهمة بسرقة صور المنازل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

تواجه البريطانية إيشي بانو، التي تعد من المؤثرات على «إنستجرام»، حملة شرسة تتهمها بالخداع والتضليل وسرقة صور منازل وادعاء أنها من داخل منزلها. تشتهر بانو بأنها صاحبة أفضل حساب لمنزل صديق للبيئة، وتشارك متابعيها بالملايين صوراً ومنشورات يومية عن كيفية تنسيق الألوان، وترتيب المنازل، وتشذيب الحدائق بجهود ذاتية، وبأقل التكاليف المادية، إضافة إلى استخدام طرق ومستحضرات صديقة للبيئة.

حصلت بانو على شهرة واسعة عبر حسابها على «فيسبوك» في البداية عام 2017، وانتقلت منه لتأسيس مجموعة خاصة وصل عدد أعضائها إلى أكثر من 60 ألفاً، وصنفت منشوراتها عدة مرات على أنها من الأكثر تداولاً، ودفعها ذلك النجاح لإنشاء حسابها على «إنستجرام» الذي حقق لها الشهرة الأكثر اتساعاً. وتنشر بانو صوراً من منزلها في هدرسفيلد، غرب يوركشاير، الذي تعيش فيه منذ سنوات مع زوجها، وأبنائها الثلاثة. وقبل أسبوع نشرت صورة لموقد الغاز الجديد (البوتاجاز)، الذي حصلت عليه لمطبخها، وقالت لمتابعيها إنها حفرت اسمها عليه، وعلى الفور بدأت الشكوك تحوم حول مصداقية الصور من جانب، أو حقيقة امتلاكها المنزل من الأساس. ولم يكتف عدد كبير من المتابعين بالتعبير عن صدمتهم منها، لكن البعض تواصل مع الشركة المنتجة لموقد الطهي، وسألوهم إذا كان حفر أسمائهم أمراً شائعاً لديهم، ونشروا إجابة الشركة بالنفي. بينما تعقب آخرون صوراً سابقة من حساب بانو، ليكتشفوا أن بعضها «مسروق» من حسابات لمنازل مستخدمين آخرين من موناكو وإسبانيا وإيطاليا. وتتبع فريق ثالث صوراً لأحد أكثر المنشورات تغريداً من حسابها، لأريكة مزينة بوسائد مريحة بألوان وردية ورمادية، ليثبت أنها من أحد ألبومات شركة للأثاث كانت تروّج لمجموعتها الصيفية. ونشرت بانو منشوراً طويلاً، نفت فيه كل تلك الاتهامات، مؤكدة أنها تبث صوراً من داخل منزلها 100%.