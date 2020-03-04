اليونان تنفي «التلفيق» التركي عن إطلاق النار على مهاجرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت اليونان «نفياً قاطعاً» اتهامات تركية لها بإطلاق الذخيرة على مهاجرين على الحدود مع تركيا، وإصابة العديد منهم بجروح ما أفضى إلى وفاة أحدهم في وقت لاحق.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية ستيليوس بيتساس رداً على أسئلة الصحفيين بشأن الاتهامات التركية «أنفي ذلك نفياً قاطعاً».

وقال بيتساس «تركيا تلفق وتنشر أخباراً كاذبة ضد بلادنا.... لقد اختلقت أخباراً مزيفة أخرى اليوم، تتعلق بإصابات مزعومة بإطلاق نار يوناني».

ورد نبأ مقتل مهاجر الأربعاء في بيان صادر عن مكتب محافظ أدرنة. وقال البيان إن ستة أشخاص أصيبوا «بعد استخدام الرصاص الحي»، مضيفاً أن أحد المصابين توفي متأثراً بجروحه.

واتهمت اليونان السلطات التركية بإصدار بيانات مضللة بشكل منهجي فيما يتعلق بحركة طالبي اللجوء على الحدود بعد أن أعلنت أنقرة الأسبوع الماضي أنها لن تقف في طريق عبورهم إلى أوروبا عبر اليونان. وقال بيتساس إن ادعاء تركيا بأنها سمحت لنحو 100 ألف شخص بعبور الحدود كان نبأ كاذباً أيضاً.