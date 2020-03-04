«صباح النور» رحلة في الكلمة والحكمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستمر إذاعة القرآن الكريم، إحدى إذاعات شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لـ "أبوظبي للإعلام"، في بث البرنامج الصباحي «صباح النور»، من الأحد إلى الخميس بدءاً من السادسة والنصف حتى التاسعة صباحاً.

«صباح النور» رحلة صباحية تحلق بالمستمعين من خلال آفاق الكلمة البناءة ورحاب الحكمة الإيمانية ببعد اجتماعي ووطني، وبشفافية في الطرح والكلمة، وتعزيز مفهوم ومنظومة القيم الإنسانية. ويتناوب على تقديم البرنامج مجموعة من المذيعين منهم محمد الحوسني، وعبير ثاني، وهلال خليفة، وفاطمة البلوشي.

يتضمن البرنامج عدة فقرات يومية منها حالة الطقس، وحركة السير والمرور، وجولة مع الصحف، و«استراحة الصباح» التي تبث من خلالها حلقات قصيرة مسجلة تتناول كل يوم موضوعاً مختلفاً مثل «كنوز من التراث» كل أحد، وتهدف لتعزيز قيمة التراث الإماراتي ونقله لأجيال المستقبل.

حلقة الاثنين هي «تكنولوجيا المستقبل» وتسهم في إبراز المستجدات في عالم التكنولوجيا واستشراف المستقبل، أما الثلاثاء ففيه «نصيحة غذائية»، والأربعاء «كتاب في دقائق» وتتحدث عن أبرز الكتب والإصدارات، والخميس «السياحة في بلادي»، وتأخذ المستمعين في جولة للتعرف إلى أبرز المعالم الجميلة في الإمارات.