اتهام روسي لتركيا بدعم الإرهاب عشية قمة بوتين وأردوغان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، تركيا بدعم التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الهجمات على قاعدتها الجوية في حميميم باتت يومية، وذلك عشية القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان للبحث في «وقف سريع لإطلاق النار في إدلب»، بحسب أنقرة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان إن «التحصينات الإرهابية» اندمجت مع نقاط المراقبة التركية في إدلب، وأضافت أن أنقرة فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب بسوريا، متهمة إياها بانتهاك القانون الدولي بزيادة عدد قواتها هناك، وفق ما نقلت «رويترز» عن وكالات أنباء روسية.

في غضون ذلك، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن إرهابيين حاولوا تفجير حاويات للمواد السامة في مدينة سراقب بريف إدلب السورية. وقال المركز في بيان له: «قامت مجموعة من الإرهابيين يبلغ عدد أفرادها 15 شخصاً، بمحاولة تفجير عبوات ناسفة بجانب حاويات مملوءة بمواد كيميائية سامة، وذلك بهدف تعطيل تقدم القوات الحكومية السورية في الأحياء الغربية من سراقب واتهامها لاحقاً باستخدام السلاح الكيميائي»، موضحاً أن الحادث وقع ليلاً يوم 2 من مارس الحالي.

وأشار البيان إلى أنه وبسبب قلة الخبرة في التعامل مع المواد السامة، لم يستطع الإرهابيون الحفاظ على الإغلاق المحكم لإحدى الحاويات، ما أدى إلى وقوع تسرب بالقرب منهم، وأضاف: «نتيجة الحادث أصيب الإرهابيون بتسمم كيميائي خطير دون أن يتمكنوا من تفجير العبوات الناسفة وتنفيذ عمليتهم الاستفزازية». وقال مركز المصالحة إنه يملك أدلة دامغة تثبت حقيقة وقوع هذا الحادث الكيميائي، ويعتزم نشرها في القريب العاجل.