شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يفوز في «الثلاثاء الكبير» ويتعهد بهزيمة ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت استطلاعات وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح جو بايدن، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية تكساس، محققاً انتصاراً مهماً على بيرني ساندرز، منافسه الرئيسي، للفوز بترشيح الحزب في المعركة الرئاسية، بعد أن بدت حملته على وشك الانهيار. ويعد هذا فوزاً قوياً لبايدن الذي أعاد الزخم إلى حملته بعد بداية متعثرة. وحسمت نتيجة انتخابات تكساس، حيث كانت الاستطلاعات تشير إلى تقدم اليساري ساندرز، فوزاً كبيراً لبايدن في انتخابات «الثلاثاء الكبير» التي شملت 14 ولاية. ومع 228 مندوباً، تمنح تكساس ثاني أكبر عدد مندوبين، بعد كاليفورنيا التي لم تظهر نتائجها بعد.
وقال بايدن إن حملته ستهزم ترامب في الانتخابات العامة المقبلة، بعد أن أظهرت استطلاعات لوسائل إعلام محلية فوزه في 8 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. وأضاف بايدن خلال تجمع في لوس أنجلوس: «إنها ليلة طيبة، ويبدو أنها تتجه إلى الأفضل».
وكان ساندرز يتوقع فوزاً مريحاً في ولايته فيرمونت التي تملك 16 مندوباً، لكن الوسطي بايدن، أمل بأن يحافظ على زخمه في كل الولايات بدءاً من فيرجينا بمندوبيها البالغ عددهم 99.
وبالإجمال هناك 1357 مندوباً يمثلون الولايات، وينبغي على الفائز أن يحصد أغلبية أصواتهم، ويحتاج بايدن إلى أداء جيد لمنع ساندرز من تحقيق تقدم محتمل يكرس ترشيحه خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي في يوليو/ تموز.
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