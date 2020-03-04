السعودية تعلن إيقاف العمرة للمواطنين والمقيمين موقتاً

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أعلن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إيقاف العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين موقتاً، وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المسؤول بأن هذه الخطوة تأتي "انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه، وامتداداً لقرارها القاضي تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتاً من خارج المملكة، وقرارها تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة".

وأضاف أن هذا القرار جاء بناء على "على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد".

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وسيتم إيقاف العمرة موقتاً للمواطنين والمقيمين في السعودية "على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه"، حسب ما أكد المصدر المسؤول.

وأضاف أن هذا القرار الوقائي يأتي "ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقاً دائماً وكثيفاً للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى. كما يأتي اتساقاً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالاً للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين".

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