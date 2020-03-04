بريطانيا: نواجه مع السعودية تحديات عالمية

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نصر المجالي: قال وزير الخارجية دومينيك راب، الذي وصل إلى الرياض اليوم في أول زيارة رسمية له للمملكة العربية السعودية وتستمر ليومين، إن المملكة المتحدة والسعودية ستواصلان العمل معا لمواجهة التحديات العالمية، والمساعدة في تسوية الأزمة الإنسانية المدمرة في اليمن.

وسيجري راب محادثات مع قيادة المملكة العربية السعودية وكبار المسؤولين الحكوميين، ومنهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومستشار الأمن القومي د. مساعد العيبان، في الرياض يومي الأربعاء 4 مارس والخميس 5 مارس.

وقالت الخارجية البريطانية إن الجانبين سيناقشان الالتزام بتسوية الأزمة الإنسانية في اليمن، وأمن واستقرار المنطقة، وسبل مكافحة التهديد الذي يشكله تغير المناخ. وسيعقد الوزير أيضاً خلال زيارته هذه محادثات مع الرئيس اليمني عبد ربه هادي.

وأضافت: وسوف يواصل وزير الخارجية دفع عجلة التقدم في عملية السلام في اليمن في أعقاب التصعيد الأخير في عنف الحوثيين، والقيود على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها، "كما يثير وزير الخارجية قضايا يختلف بشأنها الجانبان، ومن بينها القيم وحقوق الإنسان".

زيارة الدرعية

وخلال زيارته إلى المملكة التي تستغرق يومين، سيتم اصطحاب وزير الخارجية في جولة على مواقع الدِّرعيّة، العاصمة التاريخية لأول دولة سعودية، والتي تحولت لتصبح أحد مواقع اليونيسكو للتراث العالمي في إطار مشروع ترميم وإحياء بمشاركة شركات وخبرات بريطانية.

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وكان وزير الخارجية قد زار سلطنة عُمان في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أجرى محادثات ثنائية مع السلطان هيثم بن طارق والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي، كما زار تركيا لبحث التطورات في الأزمة السورية.

تصريح راب

قال وزير الخارجية دومينيك راب إن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أقرب شركائنا التجاريين، وتلعب دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة بريطانيا.

وبوصفها شريكاً مهماً، علينا أن نعمل معاً عن كثْب لمعالجة الأزمة في اليمن، والتصدي للإرهاب، ومعالجة تغير المناخ، بالإضافة إلى متابعة الإصلاح ومناقشة قضايا حقوق الإنسان.

وأضاف: تعتبر هذه الزيارة أيضاً فرصة للتعاون حول أجندة طموحة تتعلق بالمناخ تمهيداً لقمة المؤتمر 26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (قمة العمل المناخي 26)، وخلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين هذا العام أيضا. ويأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه المملكة المتحدة جهودها لمكافحة تغير المناخ، وتنويع اقتصادنا وحماية كوكبنا.