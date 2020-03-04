رسميا.. الميزة المنتظرة في واتساب تصل هواتف الأندرويد وآيفون

كتب- وكالات:
بعد أيام قليلة سيصل إلى مستخدمي الهواتف الذكية، التحديث الجديد لتطبيق واتساب الذي ينتظره أكثر من 2 مليار مستخدمي التطبيق.
وأعلنت شركة واتساب المملوكة لفيسبوك، أن تطبيقها حصل على ميزة الوضع الداكن بشكل رسمي، على أن تصل التحديثات المتضمنة هذه الميزة إلى جميع المستخدمي سواء الهواتف العاملة بنظام أندرويد أو هواتف الآيفون.
ميزة الوضع المظلم مصممة لتقليل إجهاد العين في الإضاءة المنخفضة، غير أنك تستطيع إلغاءها من الإعدادات إذا لم تعجبك.
في "الوضع المظلم"، يكون لتطبيق "واتس آب" خلفية سوداء مع وجود نص أبيض في الأعلى. وتكون نسخة العرض العادية عكس ذلك مع خلفية بيضاء تشع الكثير من الضوء.
ومن المنتظر أن تعمل الميزة على تحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية.
ويمكن لمستخدمي "أندرويد 10" وiOS 13، استخدام "الوضع المظلم" من خلال تفعيلها في إعدادات النظام.
وتركز الميزة على قابلية القراءة، لذلك تم اختيار لوحة الألوان بحيث تقلل إجهاد العين إلى الحد الأدنى وتنتقل إلى درجات ألوان أقرب إلى إعدادات النظام الافتراضية على هواتف آيفون وأندرويد، وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام اللون وعناصر التصميم الأخرى للتأكد من إبراز أهم المعلومات، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.
وقال متحدث باسم (واتساب): وجدنا خلال الاختبار أن الجمع بين اللونين الأسود والأبيض يخلق تباينًا كبيرًا يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين، وبدلاً من ذلك، ستلاحظ وجود خلفية رمادية داكنة خاصة وألوانًا تقلل من سطوع الشاشة، وتحد من التوهج، وتعمل على تحسين التباين وسهولة القراءة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.