دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي جديد يقدم نظرة أوضح على كاميرة periscope في هاتف Find X2 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي جديد في صفحتها الرسمية على Weibo اليوم، تقدم من خلاله تفاصيل ونظرة أوضح حول إعدادات الكاميرة في هاتف Find X2 Pro المرتقب.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن شركة Oppo تخطط لدعم هاتف Find X2 Pro المرتقب بكاميرة periscope، وهو ما أكدت عليه رسمياً اليوم الشركة في إعلان تشويقي جديد.

ومن المقرر أن يضم هاتف Find X2 Pro إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما تأتي كاميرة periscope في الجزء العلوي من إعدادات الكاميرة، أيضاً يظهر مستشعر أخر بين إعدادات الكاميرة يشار إلى أنه يعود لميزة التركيز التلقائي بالليزر في الهاتف.

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وتنتهي إعدادات الكاميرة الخلفية في هاتف Find X2 Pro مع فلاش LED، أيضاً تظهر اللوحة الخلفية للهاتف بتصميم منحني في الحواف، ومن المتوقع أن تأتي الشاشة أيضاً بتصميم منحني 2.5D.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حول هاتف Find X2 Pro حتى الآن أكدت على أن هذا الإصدار ينطلق بشاشة OLED تدعم جودة عرض QHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً من المقرر أن يضم هذا الإصدار الجيل الجديد من تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 65W.

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هذا الموضوع إعلان تشويقي جديد يقدم نظرة أوضح على كاميرة periscope في هاتف Find X2 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.