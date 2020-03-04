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تواصل Elinchrom تحسين مجموعة فلاشات الإضاءة لديها عبر الإعلان عن ELC Monolight مضيفة ميزات واصدارات جديدة للوصول إلى طبقة مصورين أكبر وأكثر تنوعًا، السلسلة الجديدة تم تصميمها لكي تكون جاهزة للتصوير في اغلب الاوقات لتسهيل العمل. © القيادي الاعلان عن ELC Monolight اضاءة فلاش بميزات احترافية للتصوير الفوتوغرافي من Elinchrom
© alqiyady الاعلان عن ELC Monolight اضاءة فلاش بميزات احترافية للتصوير الفوتوغرافي من Elinchrom * الفيديو التقديمي لسلسلة Elinchrom ELC Monolight ثم تابع القراءة…
تم صنع وحدات اضاءة ELC Monolight في اصدارين ELC 125 بقوة 125 واط
و ELC 500 بقوة 500 واط، وتتميز أيضًا بدعم TTL ومزامنة High-Speed Sync
و Smart Pro-Active Cooling وأجهزة الاستقبال اللاسلكية Skyport المدمجة
حتى تكون جاهزة لأي تصوير داخل الاستوديو.
© alqiyady الاعلان عن ELC Monolight اضاءة فلاش بميزات احترافية للتصوير الفوتوغرافي من Elinchrom
من بين المميزات الاخرى لـ ELC Monolight هي وظيفة التشغيل التلقائي
التي تضمن أن الاضاءة جاهز للعمل على الفور تقريبًا، يتم الاحتفاظ بالإضاءة
في وضع الاستعداد الذي يحفظ اخر الإعدادات الخاصة بك ويمكنها العمل في وضع TTL
لجعل النظام بأكمله يعمل معًا بسرعة. اقرأ ايضاً | الاعلان عن Westcott FJ400 ضوء فلاش بقوة 400 واط
هناك أيضًا وظيفة القفل اليدوي التي ستحافظ على إعدادات التعريض
حتى إذا قمت بالتبديل من TTL إلى الوضع يدوي، من الممكن التحكم الدقيق
في الطاقة حيث ان كلا الإصدارين قادرين على النزول إلى قوة 7Ws
بزيادات 1/10 وقفة.
© alqiyady الاعلان عن ELC Monolight اضاءة فلاش بميزات احترافية للتصوير الفوتوغرافي من Elinchrom
اهتمت إلنكروم بخط ELC Monolight مع مساعدة Smart Pro-Active Cooling،
باستخدام مروحة منخفضة السرعة يتم التحكم فيها بسهولة بنظام تدفق هواء مصمم جيدًا
للحفاظ على الأضواء باردة حتى في ظل بيئة العمل الأكثر تطلبًا.
نظام المرفقات Quick-Lock الجديد قوي ويجعل من السهل استخدام ملحقات الإضاءة،
في حين أن ضوء LED المخصص للموديلنج والموازن لضوء النهار يوفر معاينة سريعة
ولكن بطاقة منخفضة للقطاتك.
© alqiyady الاعلان عن ELC Monolight اضاءة فلاش بميزات احترافية للتصوير الفوتوغرافي من Elinchrom
قامت النكروم بتجهيز هذه السلسلة بمستقبلات Skyport الخاصة بها والتي توفر تحكم TTL
والتحكم اليدوي من مسافة تصل إلى 656 قدم مع توفير أجهزة تحكم عن بعد للعديد من الكاميرات.
سيكون هناك حزم عند شراء هذه الإضاءة بما في ذلك مجموعات الاستوديو المزدوج
والتي تضم اصدار 125WS او اثنين من اصدار 500W أو واحد من كل منهما،
ستوفر Elinchrom مجموعات جديدة لمساعدتك على البدء عند شراء المجموعة
والتي تتضمن سوفت بوكس Snaplux الجديد سهل الإعداد المشابه للمظلة.
© alqiyady الاعلان عن ELC Monolight اضاءة فلاش بميزات احترافية للتصوير الفوتوغرافي من Elinchrom
تشمل مجموعة Umbrella To Go على مظلة فضية مقاس 41 انش
ومظلة بيضاء شفافة مقاس 41 انش ايضاً، مجموعة Portrait Kit متشابهة
ولكنها تشمل على المظلة الفضية قياس 41 انش والمظلة الشفافة قياس 41 انش.
© alqiyady الاعلان عن ELC Monolight اضاءة فلاش بميزات احترافية للتصوير الفوتوغرافي من Elinchrom
تشمل مجموعة Softbox To Go Kit على اثنين من سوفت بوكس Snaplux Rectaboxes
قياس 21.6 × 29.5 انش، اما إذا كنت تبحث عن مجموعة متنوعة فإن مجموعة Softbox Portrait
تحتوي على Stripbox بحجم 13.7 × 29.5 انش و Octabox بحجم 23.6 انش،
لا تنسى أنك ستحتاج إلى Speedring من أجل وحدات الاضاءة اذا اخترت مجموعة Snaplux. * سعر اضاءة فلاش Elinchrom ELC Monolight
سيباع اصدار 125W بسعر يبلغ 620$ دولار امريكي فيما سيباع اصدار 500W
بسعر 900$ دولار امريكي، فيما سيباع جهاز EL-Skyport Transmitter Pro
للتحكم عن بعد بسعر 230$ دولار امريكي، اما اذا اردت الإطلاع على الحزم الاخرى
بإمكانك زيارة الرابط التالي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.