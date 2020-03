دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الاعلان عن ELC Monolight اضاءة فلاش بميزات احترافية للتصوير الفوتوغرافي من Elinchrom

تواصل Elinchrom تحسين مجموعة فلاشات الإضاءة لديها عبر الإعلان عن ELC Monolight مضيفة ميزات واصدارات جديدة للوصول إلى طبقة مصورين أكبر وأكثر تنوعًا، السلسلة الجديدة تم تصميمها لكي تكون جاهزة للتصوير في اغلب الاوقات لتسهيل العمل. © القيادي الاعلان عن ELC Monolight اضاءة فلاش بميزات احترافية للتصوير الفوتوغرافي من Elinchrom

تم صنع وحدات اضاءة ELC Monolight في اصدارين ELC 125 بقوة 125 واط

و ELC 500 بقوة 500 واط، وتتميز أيضًا بدعم TTL ومزامنة High-Speed ​​Sync

و Smart Pro-Active Cooling وأجهزة الاستقبال اللاسلكية Skyport المدمجة

حتى تكون جاهزة لأي تصوير داخل الاستوديو.

من بين المميزات الاخرى لـ ELC Monolight هي وظيفة التشغيل التلقائي

التي تضمن أن الاضاءة جاهز للعمل على الفور تقريبًا، يتم الاحتفاظ بالإضاءة

في وضع الاستعداد الذي يحفظ اخر الإعدادات الخاصة بك ويمكنها العمل في وضع TTL

لجعل النظام بأكمله يعمل معًا بسرعة. اقرأ ايضاً | الاعلان عن Westcott FJ400 ضوء فلاش بقوة 400 واط

هناك أيضًا وظيفة القفل اليدوي التي ستحافظ على إعدادات التعريض

حتى إذا قمت بالتبديل من TTL إلى الوضع يدوي، من الممكن التحكم الدقيق

في الطاقة حيث ان كلا الإصدارين قادرين على النزول إلى قوة 7Ws

بزيادات 1/10 وقفة.

اهتمت إلنكروم بخط ELC Monolight مع مساعدة Smart Pro-Active Cooling،

باستخدام مروحة منخفضة السرعة يتم التحكم فيها بسهولة بنظام تدفق هواء مصمم جيدًا

للحفاظ على الأضواء باردة حتى في ظل بيئة العمل الأكثر تطلبًا.

نظام المرفقات Quick-Lock الجديد قوي ويجعل من السهل استخدام ملحقات الإضاءة،

في حين أن ضوء LED المخصص للموديلنج والموازن لضوء النهار يوفر معاينة سريعة

ولكن بطاقة منخفضة للقطاتك.

قامت النكروم بتجهيز هذه السلسلة بمستقبلات Skyport الخاصة بها والتي توفر تحكم TTL

والتحكم اليدوي من مسافة تصل إلى 656 قدم مع توفير أجهزة تحكم عن بعد للعديد من الكاميرات.

سيكون هناك حزم عند شراء هذه الإضاءة بما في ذلك مجموعات الاستوديو المزدوج

والتي تضم اصدار 125WS او اثنين من اصدار 500W أو واحد من كل منهما،

ستوفر Elinchrom مجموعات جديدة لمساعدتك على البدء عند شراء المجموعة

والتي تتضمن سوفت بوكس Snaplux الجديد سهل الإعداد المشابه للمظلة.

تشمل مجموعة Umbrella To Go على مظلة فضية مقاس 41 انش

ومظلة بيضاء شفافة مقاس 41 انش ايضاً، مجموعة Portrait Kit متشابهة

ولكنها تشمل على المظلة الفضية قياس 41 انش والمظلة الشفافة قياس 41 انش.

تشمل مجموعة Softbox To Go Kit على اثنين من سوفت بوكس Snaplux Rectaboxes

قياس 21.6 × 29.5 انش، اما إذا كنت تبحث عن مجموعة متنوعة فإن مجموعة Softbox Portrait

تحتوي على Stripbox بحجم 13.7 × 29.5 انش و Octabox بحجم 23.6 انش،

لا تنسى أنك ستحتاج إلى Speedring من أجل وحدات الاضاءة اذا اخترت مجموعة Snaplux. * سعر اضاءة فلاش Elinchrom ELC Monolight

سيباع اصدار 125W بسعر يبلغ 620$ دولار امريكي فيما سيباع اصدار 500W

بسعر 900$ دولار امريكي، فيما سيباع جهاز EL-Skyport Transmitter Pro

للتحكم عن بعد بسعر 230$ دولار امريكي، اما اذا اردت الإطلاع على الحزم الاخرى

بإمكانك زيارة الرابط التالي.

