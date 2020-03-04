"الإياتا": فتح باب ترشح السيدات والشركات لجوائز التنوع

دبي - بواسطة محمد فارس © الإياتا الإياتا

كتب - محمد عبيد:

أعلن ألكساندر دو جونياك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" عن فتح باب الترشح لجوائز التنوع.

ويمكن الترشح عن الفئات الثلاث، أولها جائزة القدوة الملهمة، والتي تقدّم لسيدة تقلدت منصباً قيادياً في القطاع، وكان لمسيرتها المهنية أثر كبير على أعمال الطيران من خلال مساهماتها القيمة في إنجاز الأعمال، ودعمها المستمر للجهود الهادفة إلى تعزيز أجندة التنوع والشمولية.

وتُقبل الترشيحات من جميع المشارِكات النساء من قطاع الطيران (سواءً من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي أو غير الأعضاء) ، وحصدت جائزة عام 2019 عن هذه الفئة كريستين أورمييه ويدينيه، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فلاي بي.

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والجائزة الثانية "النموذج الاستثنائي"، تستهدف السيدات اللواتي لم يتجاوزن الأربعين من أعمارهن، واللواتي قمن بتطوير الريادة الفكرية في القطاع من خلال إجراءات ملموسة تساهم في تعزيز التنوع والشمولية وتترك أثراً إيجابياً في القطاع. تُقبل الترشيحات من جميع النساء العاملات في قطاع الطيران (سواءً من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي أو غير الأعضاء). وعن هذه الفئة تسلمت نوتشيمو سيمو، مؤسِس ورئيس "رابطة مهنيي الطيران الأفارقة الشباب" جائزة عام 2019.

والجائزة الثالثة هي فريق التنوع والشمولية، والتي تهدف إلى تكريم الخطوط الجوية التي شهدت تغييراً ملحوظاً على صعيد التنوع والشمولية نتيجةً للجهود التي بذلتها في هذا المجال، ويمكن لجميع الخطوط الجوية التي تتمتع بعضوية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي الترشح للجائزة.

كانت شركة الخطوط الجوية النيوزلندية حصدت جائزة عام 2019 عن هذه الفئة.

يتم قبول الترشيحات خلال الفترة من 3 مارس وحتى 30 أبريل 2020. وستتولى لجنة من الحكام المستقلين تضم الفائزين بجوائز التنوع والشمولية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي عملية تقييم الترشيحات واختيار الفائزين عن كل فئة، وسيجري تقديم الجوائز خلال فعاليات الاجتماع السنوي 76 للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي المزمع انعقادها في العاصمة الهولندية أمستردام (21-23 يونيو المقبل).