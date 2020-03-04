دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

منذ اعتماد فكرة المربعات الحية في ويندوز استخدمتها مايكروسوفت بكثافة وذلك في ويندوز 10 منذ خمسة أعوام، لكنها الآن تختبر الشركة تصميم جديد يخفف التركيز على هذه الفكرة بوضوح.

وتبحث مايكروسوفت فكرة تقليل عدد الألوان وتوحيدها قدر الإمكان في قائمة ابدأ والتخفيف من الفوضى الموجودة بحيث تكون القائمة أبسط ويمكن تمييز التطبيقات الموجودة فيها بسهولة أكبر ومن نظرة واحدة.

تخلت مايكروسوفت عن المربعات الحية في قائمة ابدأ بنسخة ويندوز 10 إكس المصممة للأجهزة ثنائية الشاشة.

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لن تتخلى مايكروسوفت نهائياً عن المربعات الحية في قائمة ابدأ الجديدة، لكنها ستخفف التركيز عليها، مع إتاحة المجال لمن يفضلها باستخدامها كالمعتاد.

لكن كل هذه التطمينات تبدو مؤقتة وأن الشركة مستقبلاً ستتخلى عنها نهائياً، خاصة أن العديد من التطبيقات الرسمية المحملة مسبقاً في ويندوز 10 لا تدعمها بالأصل، ولا يوجد حماس كافي لدى المطورين لدعمها.

التدوينة مايكروسوفت تشوّق لقائمة ابدأ ويندوز 10 بتصميم جديد ظهرت أولاً على عالم التقنية.