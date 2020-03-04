دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أبل تدفع 500 مليون دولار بعد هذه الشكوى من مستخدميها

أفادت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، أن شركة أبل الأمريكية، قد وافقت على دفع قرابة 500 مليون دولار لهيئة تعويضات، لتسوية الدعاوى القضائية ضدها.

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وكانت شركة أبل قد واجهت دعاوي قضائية اتهمتها بتعمد إبطاء بعض طرازات هواتفها من أجهزة آيفون؛ حيث من المقرر أن تدفع الشركة الأمريكية 25 دولار لكل مستخدم عانى من مشكلة بطء هاتفه.

وبحسب التقارير ذاتها فأن التسوية التي من المقرر أن تدفعها شركة آبل تشمل أصحاب هواتف: آيفون 6، 6 بلس، 6 إس، 6 إس بلس، 7 و7 بلس في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مستخدمي الهواتف المعتمدة على نظام iOS 11.2 أو الإصدارات التي جاءت بعدها حتى 21 ديسمبر 2017.

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صحفية غارديان البريطانية، أوضحت أن التسوية المبدئية التي وافقت عليها شركة أبل الأمريكية تتطلب الموافقة النهائية من القاضي الأميركي بولاية كاليفورنيا، إدوارد دافيلا.المزيد:

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