لعشاق الألعاب: بلاك شارك 3 و 3 برو هاتفان عملاقان من شاومي (صور ومواصفات وأسعار)

دبي - بواسطة محمد فارس © بلاك شارك 3 برو بلاك شارك 3 برو

كتب- رامز ميلاد:

أصبحت الهواتف الذكية المخصصة لهواة الألعاب، محور منافسة شرسة بين صناع الهواتف، خاصة شاومي وآسوس.

وطرحت شاومي أخيرا هاتفين جديدين تحت علامة بلاك شارك التابعة لها، هما بلاك شارك 3، وبلاك شارك 3 برو، اللذين يتميزان بمواصفات هائلة لتشغيل الألعاب الثقيلة.

يعمل الهاتفان بمعالج كوالكوم سنابدراجون 865، المناسب تماما لتشغيل الألعاب كبيرة الحجم، كما يدعمان شبكات الجيل الخامس، ومجهزان بالجيل الرابع لنظام التبريد السائل، لمواجهة أزمة سخونة الهاتف التي يعاني منها هواة الألعاب.

ولحل مشكلة نفاد البطارية سريعا، يأتي بلاك شارك 3 وبلاك شارك 3 برو، ببطارية جبارة بسعة 4720 و5 آلاف مللي أمبير على الترتيب، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، ما يجعلهما أسرع هاتفين في الشحن بين جميع الهواتف الرائدة. وتقول شاومي: إن شحن الهاتفين بنسبة 50% لا يستغرق أكثر من 12 دقيقة فقط، وبنسبة 100% في 38 دقيقة فقط. © الصورة الرسمية لبلاك شارك 3 برو الصورة الرسمية لبلاك شارك 3 برو

الاختلاف الأساسي بين الهاتفين يكمن في الشاشة، ويأتي بلاك شارك 3 بشاشة أموليد مقاسها 6.67 بوصة، بينما يأتي بلاك شارك 3 برو بشاشة أوليد مقاسها 7.1 بوصات.

Advertisements

ولا يختلف الهاتفان في مواصفات التصوير، إذ يأتيان بكاميرا أساسية خلفية ثلاثية العدسات بدقة 64 و13 و 5 ميجابكسل، والأمامية بدقة 20 ميجا.

ومن أبرز المواصفات التي ستلقى إعجاب عشاق الألعاب، وجود 4 مناطق حساسة للضغط في الشاشة تستخدم لزيادة التحكم بالألعاب، إضافة إلى أزرار الماستر.

بلاك شارك 3، من المتوقع أن يصل سعره إلى ما بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه مصري، أما بلاك شارك 3 برو فمن المتوقع أن يتراوح سعره بين 10500 و 12 ألف جنيه مصري.