وزير الصحة اللبناني: "كورونا" لم يصل مرحلة الانتشار في بلادنا

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365



قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الأربعاء، إن فيروس "كورونا" المستجد في بلاده لم يصل إلى مرحلة الانتشار، والأوضاع ما تزال تحت السيطرة وآمنة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، إيمان شانكيتي، في العاصمة بيروت.



وأضاف الوزير حسن إننا "ما نزال في مرحلة احتواء فيروس كورونا، ولم نصل بعد إلى مرحلة الانتشار. الوضع في لبنان بخصوص الفيروس تحت السيطرة ومطمئن وآمن".



وأشار إلى وجود كم كبير من الشائعات الكاذبة المتعلقة بإصابات كورونا الأمر الذي يبث الرعب والهلع في صفوف اللبنانيين، مشددا على أن الوضع في البلاد مطمئن وآمن.



وتابع الوزير اللبناني: "مسؤوليتنا اليوم الحد من انتشار الفيروس وعلينا التعاون لحل الأزمة".



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من جهتها، أشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية، إيمان شانكيتي، بإجراءات وزارة الصحة اللبنانية في استيعاب الفيروس.



وقالت شانكيتي: "نحن هنا لمعاونة السلطات اللبنانية على نشر المعلومات الصحيحة. لا داعي للخوف وعلينا فقط العمل على الوقاية من فيروس كورونا".



والإثنين، أعلنت وزارة الصحّة اللبنانية تسجيل 3 حالات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 13.



وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس لسيدة لبنانية قادمة من مدينة "قم" الإيرانية.



وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في نحو 80 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.



ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.