تونس.. وضع 996 في الحجر الصحي المنزلي للاشتباه بـ"كورونا"

تونس / شيماء المناعي / الخليج 365وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي بمؤتمر صحفي:

- 623 شخص خرجوا جميعهم من الحجر الذاتي بعد إجراء الفحوصات اللازمة وهم في صحة جيدة

- تمت مراقبة 1619 مسافر تونسي وأجنبي قدموا للبلاد من بلدان شهدت تفشي الفيروس

- جرى أخذ 52 عينة إلى حد الآن واحدة فقط كانت إيجابية وهي الحالة التي تم الاعلان عنها قبل يومين

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، أن 996 شخصا يخضعون للحجر الصحي في منازلهم للاشتباه بإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، بمقر الوزارة في العاصمة تونس، خصصه لعرض آخر تطورات الوضع الصحي في تونس.

وقال المكي إن "996 شخصا يخضعون للحجر الصحي الذاتي (في منازلهم)، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس".

وأضاف أن "623 شخص خرجوا جميعهم من الحجر الذاتي بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وهم في صحة جيدة"، في إجراء وقائي شمل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الباخرة التي أقلت التونسي المصاب بالفيروس أو من محيطه العائلي.

والاثنين، أعلن المكي تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في تونس، لمواطن تونسي مقيم في إيطاليا وعاد إلى البلاد.



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وأوضح المكي أنه تمت مراقبة ألف و619 مسافرا تونسيا وأجنبيا (بينهم فرنسيين وألمان وإيطاليين) قدموا للبلاد من بلدان شهدت تفشي فيروس "كورونا"، في إشارة إلى إخضاعهم لكاميرات المراقبة الحرارية.

وأشار إلى أنه "تم أخذ 52 عينة إلى حد الآن (من الحالات التي ظهرات عليها أعراض اشتباه بالإصابة)، واحدة فقط كانت إيجابية (صاحبها حامل للفيروس)، وهي الحالة التي تم الاعلان عنها قبل يومين والقادمة من إيطاليا".

وبالمؤتمر نفسه، أكد الوزير التونسي أهمية الحجر الذاتي للوقاية من خطر فيروس "كورونا"، والتقليل من انتشاره ونقل العدوى، مشددا على نجاعة الاستراتيجية التونسية للتصدي لخطر الفيروس.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 66 دولة، بينها 11 دول عربية هي الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر، قطر، الأردن وتونس.



ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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