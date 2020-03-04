الحكومة الليبية: تسليم سفارتنا بدمشق لحكومة حفتر "مرفوض ومستهجن"

طرابلس / الخليج 365

استنكرت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، الأربعاء، إقدام النظام السوري على تسليم سفارة طرابلس في دمشق إلى "الحكومة" التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، غير المعترف بها دوليا، معتبرة تلك الخطوة "انتهاكا لسيادة البلاد" و"عملا مرفوضا ومستهجنا".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الليبية نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".

وقال البيان إن "وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تابعت ما جرى في العاصمة السورية من تسليم حكومة النظام السوري سفارة دولة ليبيا للحكومة الموازية في شرق ليبيا".

وأضاف: "تستنكر الوزارة هذا الإجراء وتؤكد أنه مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بعدم التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد".

وشدد البيان على أن تسليم سفارة ليبيا لـ"حكومة" حفتر "يعد سطوا على حقوق الدولة الليبية وانتهاكا للسيادة وعملا مرفوضا ومستهجنا".

وأكد أن وزارة الخارجية ستعمل على اتباع كافة الإجراءات والوسائل القانونية لضمان وقف خطوة النظام السوري و"حكومة" حفتر، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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والثلاثاء، افتتح النظام السوري السفارة الليبية لدى دمشق وسلمها لـ"الحكومة" التابعة لحفتر، بعد توقفها منذ 8 أعوام.

وحسب وكالة النظام السوري (سانا)، تم تسليم السفارة الليبية إلى "الحكومة" المؤقتة التابعة لحفتر، بعد أن وقّع الطرفان في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم لإعادة افتتاح السفارات في كلا البلدين.

ومع توقيع المذكرة أصبح النظام السوري أول من يعترف بحكومة حفتر غير الشرعية في ليبيا.

جدير بالذكر أن حكومة "الوفاق" الليبية في طرابلس، برئاسة فائز السراج، تعد الحكومة الممثلة لليبيا والمعترف بها دوليا.

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