الشؤون الإسلامية تعلن توفر وظائف إمام ومؤذن

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توفر وظائف (إمام – مؤذن)، لافتة إلى أن التقديم سيكون متاحا عن طريق منصة التوظيف عبر بوابة الوزارة الإلكترونية. وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم تشمل الآتي: أن يكون سعودي الجنسية. ألا يقل العمر عن 18 سنة. الحصول على الشهادة الثانوية. Advertisements حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم. اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية. التفرغ التام للعمل. اجتياز الكشف الطبي. حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو الأمانة، أو تم فصله من العمل الحكومي بقرار نظامي.

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