وزير الصحة: النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من مخالطي المصاب بكورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بـ #فيروس_كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير حول مستجدات فيروس “كورونا”.