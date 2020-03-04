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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بـ #فيروس_كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير حول مستجدات فيروس “كورونا”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من مخالطي المصاب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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