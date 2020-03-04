انت الان تتابع مصرف قطر المركزي يخفض سعر الفائدة على الإيداع بواقع 50 نقطة أساس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمصرف قطر المركزي

قال مصرف قطر المركزي يوم الأربعاء إنه قلص سعر الفائدة على الإيداع بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة.

كما خفض سعر إعادة الشراء 50 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة، وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 75 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين خفضت سعر الفائدة يوم الثلاثاء مقتدية بتحرك عاجل لمجلس الاحتياطي الأمريكي بهدف تقليص أثر تفشي كورونا.