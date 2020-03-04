سامسونج تقدم سلسلة شاشات منحنية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سامسونج عن سلسلة جديدة من الشاشات المنحنية باسم T55 بقياسات 24 و27 و32 بوصة.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الموديلات الثلاثة C24T55 وC27T55 وC32T55 تختلف فقط في الحجم، لكنها تتطابق في التجهيزات؛ حيث تعتمد جميع موديلات T55 على لوحة VA مع نسبة تباين تبلغ 3000:1، وإضاءة خلفية بسطوع يبلغ 250 نيت.

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وتتميز الشاشات الثلاثة فائقة الانحناء بدقة 1920×1080 بكسل، كما أنها تقدم لعشاق الألعاب وضع "Game Mode". ولضمان اللعب السلس تعمل الشاشة بسرعة 75 هرتز، وتدعم تقنية AMD FreeSync.

وتتميز الشاشات بأنها مريحة للعين؛ نظرا لأن المسافة بين حافة الشاشة والمركز تكون دائما متشابهة بسبب الانحناء، ولن يضطر المستخدم إلى تحريك العينين كثيرا.

ويتم توصيل الشاشات عبر منفذ HDMI 1.4 أو منفذ DisplayPort 1.2، بالإضافة إلى مدخل ومخرج AUX. ويشتمل الموديلان الأكبر أيضا على سماعات مدمجة بقدرة 5 وات.

ولم تفصح سامسونج بعد عن أي تفاصيل بشأن موعد طرح أو أسعار سلسلة الشاشات المنحنية T55 الجديدة.