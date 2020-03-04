عودة هواوي.. 3 هواتف متميزة بأسعار تنافسية (صور ومواصفات وأسعار)

دبي - بواسطة محمد فارس © شاشة هواوي بي 30 لايت 2020 شاشة هواوي بي 30 لايت 2020

يبدو أن شركة هواوي قررت العودة مجددا إلى ريادة سوق الهواتف المتوسطة، لتكون سلاحها في مواجهة الحظر الأمريكي، وضمان استمرارها في المركز الثاني عالميا خلف سامسونج.

وطرحت هواوي 3 هواتف جديدة تغازل فيها مستخدمي فئة الهواتف المتوسطة التي تقدم مزايا جيدة مقابل سعر رخيص نسبيا. © اللون الأبيض في هواوي بي 30 لايت 2020 اللون الأبيض في هواوي بي 30 لايت 2020

هواوي Y7p

يباع هذا الهاتف في مصر بسعر نحو 2800 جنيه، وتقول هواوي إنه يمتلك إمكانات تصوير متميزة، إذ يأتي بكاميرا أساسية خلفية ثلاثية العدسات، الأولى بدقة 48 ميجا، والثانية بدقة 8 ميجا بفتحة كبيرة، وعدسة بدقة 2 ميجا لتحديد عمق الصورة. © هواوي Y7p هواوي Y7p

كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا تدعم خاصية التعرف على الوجوه، وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير لا تدعم الشحن السريع.

يعمل هواوي Y7p بمعالج كيرين 710 ثماني الأنوية مع ذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجا، وذاكرة داخلية 64 جيجا، مع نظام تشغيل أندرويد 9.

شاشة الهاتف مقاسها 6.39 بوصة بدقة 269 بكسل، وهي إحدى نقاط ضعفه، إضافة إلى التصميم البلاستيكي بالكامل.

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مقدم من: أخبار 24

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هواوي بي 40 لايت

على الرغم من أنها لم تعلن بعد عن هواتفها الجديدة من سلسلة بي، قررت هواوي إطلاق "P40 Lite"، هذا الشهر، ومن المنتظر أن يقدم مزايا تصوير عالية التقنية.

يعمل الهاتف الجديد بنظام تشغيل أندرويد 10، ومعالج كيرين 810 ثماني النواة، المتفوق، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجا، وذاكرة داخلية 128 جيجا. © هواوي بي 30 لايت 2020 هواوي بي 30 لايت 2020

يتضمن الهاتف شاشة فول إتش دي بلس بمقاس 6.4 بوصة، مع بطارية 4200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات. © هواوي بي 40 لايت شبيه الآيفون هواوي بي 40 لايت شبيه الآيفون

الهاتف يبدو شبيها بهواتف آيفون 11، خاصة في تصميم عدسات الكاميرا الخلفية داخل مربع.

الميزة الأساسية ستكون في التصوير، فالكاميرا الخلفية الأساسية رباعية العدسات بدقة (48+8+2+2) ميجابكسل، تدعم التصوير بزوايا واسعة جدا، وإمكانية تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسل مع سرعة التقاط 30 إطارا في الثانية. © هواوي بي 40 لايت هواوي بي 40 لايت

الكاميرا الأمامية 16 ميجا، مع إمكانية تصوير الفيديو بجودة فول إتش دي بسرعة 30 إطارا في الثانية.

ومن المتوقع أن يصل سعر الجهاز إلى نحو 6500 جنيه مصري.

هواوي بي 30 لايت (نسخة 2020) © ألوان هواوي بي 40 لايت ألوان هواوي بي 40 لايت

هو استنساخ لهاتف بي 30 لايت الذي طرح العام الماضي، ويبدو أنه محاولة لطرح طرازات جديدة بنظام الأندرويد لا تتأثر بالحظر، فالهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 9.

تصميم الهاتف زجاجي بالكامل مع شاشة فول إتش دي بلس بدقة 415 بكسل، والمعالج كيرين 710، مع ذاكرة رام 6 جيجا وذاكرة داخلية 256 جيجا.

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات 48 و8 و2 ميجابكسل، والأمامية 32 ميجا بكسل.

والبطارية سعة 3340 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

ومن المتوقع أن يبلغ سعره في مصر نحو 6 آلاف جنيه.​