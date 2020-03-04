دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير جديد يؤكد على أن سامسونج سجلت المركز الأول في مبيعات الهواتف في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد نشر عبر شركة الأبحاث Gartner على أن شركة سامسونج سجلت أعلى مبيعات في الهواتف الذكية، حيث حققت مبيعات 296.2 مليون وحدة خلال 2019.

رغم تأكيد التقارير السابقة التي نشرت عبر Counterpoint Research و Canalys وأيضاً IDC، على أن ابل كانت أولى الشركات في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأخير من 2019، وهي الفترة ما بين شهري أكتوبر إلى يناير، إلا أن تقرير Gartner الذي نشر مؤخراً كشف عن أرقام جديدة في مبيعات الهواتف الذكية.

ويشير تقرير Gartner إلى أن شركة سامسونج إستطاعت أن تسجل أعلى مبيعات في شحنات الهواتف الذكية خلال الربع الأخير من 2019، حيث وصلت مبيعات الشركة إلى 70.4 مليون وحدة، بينما سجلت شحنات 296.2 مليون وحدة في 2019.

من جانب أخر أشار تقرير Gartner إلى أن شركة ابل حققت مبيعات 193 مليون وحدة، بينما حققت هواوي مبيعات 240 مليون وحدة خلال 2019.

Advertisements

وتشير التوقعات إلى أن تقرير Gartner يعتمد على المبيعات النهائية للمستخدمين، أي أنه لا يعتمد على شحنات الشركة فقط، كما تشير التوقعات إلى أن ابل لم تضع تقديرات صحيحة لمبيعات هواتف الأيفون في الربع الأخير من عام 2019، إلا أن ابل إستطاعت في النهاية أن تحقق تحسينات في مبيعات الشركة خلال الربع الأخير.

يذكر أن تقرير Gartner كشف أيضاً عن تحقيق هواوي المركز الثاني في إجمالي مبيعات 2019 رغم الضغوط الأمريكية، وغياب خدمات جوجل عن أجهزة الشركة، بينما حققت كلاً من شاومي وOppo تقدم جديد في الأسواق الأوروبية بشكل خاص، لذا كانت هذه الشركات منافس قوي للعملاق الكوري خلال 2019.

المصدر

هذا الموضوع تقرير جديد يؤكد على أن سامسونج سجلت المركز الأول في مبيعات الهواتف في 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.