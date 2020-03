دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الكاميرات المستخدمة لتصوير الافلام المرشحة لجوائز الأوسكار 2020

على الرغم من أن جوائز الأوسكار 2020 قد تم الإعلان عنها الا ان هنالك الكثير من المواضيع التي يمكن الحديث عنها، وكما نفعل كل عام فقد وضعنا قائمة لإلقاء نظرة على الكاميرات والعدسات التي استخدمت في صناعة هذه الأفلام الرائعة، دعونا نتعرف عليها… © القيادي الكاميرات المستخدمة لتصوير الافلام المرشحة لجوائز الأوسكار 2020

كما هو الحال في السنوات الاخيرة، تجلت سيطرة ARRI بشكل واضح حيث استخدمت

في تصوير مجموعة كبيرة من الافلام مثل Joker و 1917 و Ford Vs Ferrari،

الشيء مثير للاهتمام حقًا هذا العام هو انه تم تصوير نصف الأفلام المدرجة في قائمتنا

باستخدام كاميرات آرري. * الكاميرات والعدسات المستخدمة لتصوير افلام الأوسكار 2020

* فيلم الايرلندي: رشح لأفضل صورة وأفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي.

– الكاميرات: ARRI Alexa Mini و Arricam LT و Arricam ST

و RED Helium

– العدسات: زايس ألترا برايمز / زايس كومباكت زوم / أنجينوكس أوبتيمو

/ Cook Panchro/i Classic

* فيلم جوكر

– رشح لجائزة أفضل صورة وأفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي.

– الكاميرات: ARRI Alexa 65 و Alexa LF و Alexa Mini

– العدسات: Hasselblad Prime DNA

* فيلم حدث ذات مرة في هوليوود

– رشح لأفضل صورة وأفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي.

– الكاميرات: كاميرا Aaton A-Minima وكاميرا Arriflex 435

وكاميرا Bolex و Panavision Panaflex Millennium XL2.

– العدسات: Panavision Primo, C-, E-, T-Series وعدسات Ultra Speed Golden lenses

و Normal Speed MKII و Ultra Speed MKII و Cooke Varotal و Angenieux lenses.

* فيلم 1917

– رشح لأفضل صورة وأفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي.

– الكاميرات: ARRI Alexa Mini LF.

– العدسات: عدسات ARRI Signature. * فيلم The Lighthouse

– رشح لأفضل تصوير سينمائي

– الكاميرات: Panavision Panaflex Millennium XL2

– العدسات: Bausch & Lomb Baltar وعدسات Petzval lenses

* فيلم طفيلي

– رشح لأفضل صورة وأفضل إخراج

– الكاميرات: ARRI Alexa 65

– العدسات: العدسات Hasselblad Prime DNA

* فيلم فورد ضد فيراري

– رشح لأفضل صورة

– الكاميرات: ARRI Alexa LF

– العدسات: عدسات Panavision C-, H- و T-Series

* فيلم Jojo Rabbit

– رشح لأفضل صورة

– الكاميرات: ARRI Alexa Mini و Alexa SXT

– العدسات: عدسات Hawk V-Lite 1.3x Anamorphic و Leica Summicron-C

و Summilux-C lenses و Vantage One T1 lenses * فيلم Little Woman

– رشح لأفضل صورة

– الكاميرات: Arricam LT و ST

– العدسات: عدسات Cooke S4 و Angenieux Optimo * فيلم Marriage Story

– رشح لأفضل صورة

– الكاميرات: Arricam LT و ST و Arriflex 435

– العدسات: العدسات بانافيجن بريمو

يبدو أن صانعي أفلام هوليود تمسكوا بالتقاليد هذا العام، لقد استخدموا كاميرات مجربة

في مواقع التصوير ذات الميزانية الضخمة، بمعنى آخر لم نر أي كاميرات جديدة او مدمجة

مثل GoPros أو ايفون وهذا جيد، لا حرج في استخدام كاميرات احترافية لتصوير فيلمك. اقرأ ايضاً | فيلم Parasite يهيمن على جوائز الاوسكار 2020

بنظرنا … إن الكاميرات الرقمية المدمجة ممتازة عندما تكون الميزانية منخفضة

وعندما يكون فريق الانتاج والتصوير متمرس بشكل كافي للإستفادة منها،

لكنها ليست مصممة لتكون حل لصانعي الأفلام الجدد الذين ليس لديهم أموال ولا خبرة.

هل شاهدت الافلام التي ترشحت لجوائز الأوسكار 2020 ؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.

