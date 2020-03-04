العراق يسجل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

بغداد/علي جواد/الاناضول-

كشف مصدر طبي عراقي، الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس "كورونا" لمصاب من إقليم كردستان في شمالي العراق.

وقال مصدر في وزارة الصحة العراقية لمراسل الخليج 365، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "مصابا بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، التابعة لإقليم كردستان، توفي بعد ساعات من تشخيص إصابته بالفيروس".

وأوضح المصدر، أن "المصاب يبلغ من العمر (70 عاما)، وتجري الفرق الطبية حاليا، تدقيقا لمعرفة مصدر إصابته بالفيروس".

وحالة الوفاة هذه الأولى على مستوى العراق والبلدان العربية، حيث سجلت 13 دولة عربية حالات إصابة بالفيروس على أراضيها.

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والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 32 بينهم 5 في محافظة السليمانية.

وكانت السلطات العراقية قد أغلقت منافذ معابر برية مع إيران في محافظات إقليم كردستان (شمال)، وديالى، شرقي البلاد.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الذي انتشر في نحو 80 بلدا حول العالم، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.